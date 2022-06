La insólita comparación que hace Vargas Llosa de Díaz Ayuso

El premio nobel de literatura y presidente de la Fundación Internacional para la Libertad, Mario Vargas Llosa, ha premiado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por su defensa de la libertad y la ha comparado con el expresidente republicano de los Estados Unidos, Ronald Reagan, por ser «profundamente» práctica.

«No ceso en compararla con Ronald Reagan; como Ronald Reagan, Isabel Díaz Ayuso no es una teórica del liberalismo, es un ser profundamente práctico pero cuando habla tiene un instinto que a mí me recuerda mucho al presidente de los Estados Unidos porque tiene un instinto que no se equivoca nunca», ha dicho Vargas Llosa en el XV Foro Atlántico Iberoamérica: Libertad y Democracia.

El escritor peruano, que ha recordado que hace años la fundación concedió el premio a un grupo de periodistas de Cuba y Venezuela que estaban en la cárcel por «honestos y limpios», ha señalado este lunes que «pocas personas en el mundo» han hecho tantos méritos como Díaz Ayuso «para recibir este premio».

Ha dicho que tras años de confusión «ya sabemos quién tiene la razón y ya sabemos cuál es el camino para alcanzar» los objetivos que Díaz Ayuso ha anunciado desde el «primer día».

«Queremos libertad y ahora la tenemos, ahora la tiene Madrid y Madrid es el faro que ilumina a toda España. Yo me pregunto muchas veces, escuchándola, de dónde ha salido, de dónde viene Isabel Díaz Ayuso, qué ha hecho que sea capaz de ordenar este mundo aparentemente difícil (...) y, sin embargo, ella lo ha conseguido siendo honesta, inteligente y diciendo cada vez que habla la palabra libertad», ha manifestado el escritor.

Por su parte, la presidenta madrileña ha indicado que la libertad y la responsabilidad van «de la mano» junto con el valor de perseverar y el de rectificar.

«Así es como hemos trabajado en estos tres años en la Comunidad de Madrid, gestionando servicios públicos en torno a un proyecto político claro, con valores y con sentido», ha manifestado Díaz Ayuso.

También ha alertado de que el actual momento es «muy preocupante» porque los debates se están «enconando de manera insoportable» y porque hay una parte de la izquierda que, «más que nunca, está utilizando el frentismo de manera creciente y autoritaria».

Ha advertido la presidenta madrileña que los «enemigos de la libertad» acechan a todas las democracias liberales con «consignas manipuladoras y demagógicas, con un cinismo que lo tergiversa todo».

«Se está imponiendo una ideología, una agenda cultural, un plan de ingeniería social que en el fondo es puro cinismo porque luego ellos no se lo aplican cuando les interesa y se cambia o se desecha cuando no da réditos políticos porque se hace al margen de la realidad más evidente», ha señalado Díaz Ayuso.