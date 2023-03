La joven abofeteada en TikTok sobre el condenado: «Mi felicidad es estar con él»

Simona, la pareja del hombre que ha sido condenado por abofetearla en TikTok, ha asegurado a través de un vídeo difundido en esta red social que no se acercará al condenado pese a que su "felicidad es estar con él".

"No nos podemos ver porque tengo que pensar en él, aunque tenga ganas de verle, besarle, abrazarle, aunque le eche de menos, no me puedo acercar a él", ha señalado a través de un vídeo en referencia a la sentencia que condena al hombre a un año de cárcel y a tres años de prohibición para acercarse a la joven o ponerse en contacto con ella.

Simona ha considerado que lo que "quieren" es que se acerque a él para "meterle en la cárcel". "Voy a cumplirlo, en tres años no me voy a acercar a él, no voy a dar el gusto a este país a que le metan a él", ha señalado.

Por último ha asegurado que lo va a pasar "muy mal" por no poder ver al condenado. "No voy a estar feliz, la felicidad es estar con el amor de mi vida, pero bueno, nadie me va a entender", ha zanjado.