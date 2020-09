La Junta pide al Gobierno que cierre los prostíbulos

La diputada de Adelante ha manifestado que "el cierre de clubes es fundamental para proteger a las trabajadoras sexuales", que son quienes más "se exponen a riesgos para su salud" tanto en el marco de esta pandemia como antes de que ésta se iniciara, y "cuanto antes se cierren" estos centros, "mejor", pero "la cuestión es en qué condiciones", según ha apostillado.

Al hilo, ha criticado que, "mientras por un lado se les señala" a las prostitutas "como potenciales transmisoras del virus, al mismo tiempo no se les ofrecen alternativas y se les condena a situaciones de pobreza extrema, o bien a seguir ejerciendo en condiciones aún peores y de mayor inseguridad", y en ese sentido ha advertido de que, "cuando se cierra un club, se cierra en muchos casos el techo bajo el que viven" estas mujeres, "o su forma de sobrevivir".

Ha lamentado que "la ausencia de derechos de la que parten" estas trabajadoras "hace que no puedan acogerse a un ERTE" --expediente de regulación temporal de empleo--, o que se las "excluya de facto de ayudas para el alquiler para colectivos vulnerables". "Por no tener, no está claro ni el acceso al Ingreso Mínimo Vital, que deja fuera a quienes no se acreditan como víctimas de violencia y trata", según ha apostillado.

La consejera de Igualdad ha respondido que "ya se han realizado muchísimas acciones" desde la Junta en este ámbito, y "hay un plan de contingencia Covid" y "un protocolo específico" por el que desde el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) se ha ofrecido "información y asesoramiento con una primera asistencia", así como "recursos habitacionales".

En virtud de este protocolo, "todas las entidades y ONG especializadas que se han acreditado a través del Ministerio son las que tienen la potestad y competencia para encargar que sean acreditadas mujeres en situación de víctimas de trata y prostitución", según ha explicado la consejera, que ha concretado que con esa acreditación se puede acceder en Andalucía a dichas "medidas de recurso habitacional y apoyo económico".