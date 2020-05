La mayoría de las comunidades rechaza la apertura de los centros de infantil

En la fase 2 de la desescalada, el Gobierno también permite abrir los centros de educación especial y de educación infantil. Estos últimos para que asistan los menores de 6 años cuyos padres tengan que regresar a sus puestos de trabajo, algo que los sindicatos docentes consideran "negligente" y desaconsejan otros sectores de la comunidad educativa.

La mayoría de las comunidades no respaldan la reapertura de los centros de educación infantil en junio. Entre ellas, algunas gobernadas por el PSOE como Aragón. El consejero de Cultura y Deporte de esta región, Felipe Faci, ha asegurado que "no se pueden garantizar las medidas sanitarias" en estos centros. Además, Faci sostiene que el curso actual "no puede finalizar de otra manera que no sea a distancia".

La Comunidad Valenciana tampoco quiere abrir en junio los centros de infantil. Su conseller de Educación, Vicent Marzà, sostiene que "no se pueden garantizar en este tramo educativo las medidas de seguridad básicas como son la distancia social necesaria entre el alumnado de estas edades y sus profesores y educadores".

El consejero madrileño, Enrique Ossorio, del Partido Popular, ha pedido a Celaá un informes sanitarios que avalen reanudar la actividad en centros de infantil. "Todos los miembros de la comunidad educativa con los que hemos hablado en los últimos días insisten en la absoluta imposibilidad de cumplir las normas de distancia social e higiene con los niños de 0-6 años", ha argumentado Ossorio.

El Ministerio de Educación precisa que esta 'vuelta al cole' opcional y parcial a final de curso tiene que realizarse "respetando las normas de seguridad dictadas por el Ministerio de Sanidad" y planificando las actividades para "evitar aglomeraciones innecesarias".

Por otra parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este jueves en una comparecencia en el Congreso que el regreso de algunos menores a las aulas durante la desescalada es competencia de las comunidades autónomas y serán ellas quienes tomen las decisiones en esta materia.

El ministro ha recordado que las competencias en esta materia son autonómicas y son ellas quienes "conocen mejor" cómo poner en marcha estas medidas, igual que ocurre, según ha apuntado, con otros ámbitos de esta situación excpecional. Aún así, ha asegurado que el Gobierno "no va a desentenderse" de esta cuestión.