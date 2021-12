La TV ya no es la reina absoluta de la casa

Sólo El País perdió unos 200.000 lectores de papel entre 2008 y 2015, como ven, la bajada comenzó en toda la prensa de papel con la crisis de 2008 y no ha cesado. Internet es la reina del consumo de información y va in crescendo. No desaparecerá el papel aunque sí quedará relegado a un puesto secundario, de hecho, todos o casi todos los medios de papel pierden dinero, a veces, si no cierran es por algo así como romanticismo y por la generación de lectores que aún los sigue. Queda ahora por ver si los públicos se van acostumbrando a los muros de pago, a pagar por leer porque los periodistas también tienen derecho a comer todos los días y no sólo de la publicidad debe vivir un diario, ya hay casos en los que son los lectores los sostenedores principales de su medio preferido.