«La vacunación de momento no es suficiente»

El doctor extremeño Agustín Muñoz Sanz, experto en enfermedades infecciosas, ha llamado a la población a no bajar la guardia porque "la vacunación es una ayuda muy buena, absolutamente necesaria, pero de momento no es suficiente" y ha insistido en la necesidad de respetar las medidas de prevención, pues "todos estamos hartos, pero debe primar el deseo de no enfermar y de vivir".

En palabras a Efe, el profesor de Patología Infecciosa de la Universidad de Extremadura (UEx) considera "fundamental" la vacuna para toda la ciudadanía en la lucha contra el coronavirus, pero ha alertado de que el factor humano "está fallando desde el inicio de la pandemia".

En su opinión, y en relación a si se alcanzará la inmunidad de grupo con un 70 por ciento de la población vacunada, "los medios, expertos y autoridades deberían abandonar este falso dato, más peligroso, por el optimismo que puede generar, que válido".

"La provincia amazónica de Manaos alcanzó por primera vez en el mundo la inmunidad muy por encima del 70 por ciento, y apareció la mutación P1 y en pocas semanas no había sitio para enterrar a los muertos", ha dicho.

En cuanto a si a tenor de los contagios es conveniente salir de la comunidad autónoma en agosto, el experto considera que "las vacaciones son un concepto muy amplio... se esté donde se esté y se vaya donde se vaya hay que cumplir las archiconocidas medidas de protección, pues tan estúpido es meterse en un botellón en la playa de Conil como en la dehesa de Bótoa, o celebrar una boda en Badajoz como en Sotogrande".

En este sentido, y en relación a la idoneidad o no de cierres perimetrales, Muñoz Sanz considera que "debería haber una normativa y un plan de conducta estatal, aunque adaptada a los sitios concretos, no a las autonomías, según los datos y con cierta flexibilidad que conjunte la salud con la economía".

En cuanto a los datos a utilizar de cara a la fijación de las medidas restrictivas, "en el momento presente, de cara a no hundir definitivamente al ya lesionado sistema sanitario público, parece más adecuado controlar los datos de hospitalizaciones, UCI y muertes, pero no se olvide que la diseminación incontrolada del virus (infectados asintomáticos y oligoasintomáticos) es el caldo de cultivo de las mutaciones víricas, las cuales no han acabado".

Agustín Muñoz Sanz ha afirmado que aún no se sabe si lo peor de la quinta ola está aún por llegar en el país y Extremadura: "hay datos en Inglaterra de que se puede estar llegando al pico máximo, y quizá en España pueda estar ocurriendo algo similar... dentro de un mes o de unas semanas se verá".