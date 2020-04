La vuelta a la calle de los niños, una esperada señal envuelta en polémica

Después de que lo reclamasen con insistencia diversas comunidades autónomas y que lo anunciara Pedro Sánchez el pasado fin de semana, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha informado hoy de que los menores de 14 años podrían salir a la calle, pero no para dar un paseo, sino acompañando a un adulto en sus salidas autorizadas, que en su practica totalidad consisten en ir al supermercado, la farmacia o el banco.

"Se trata de preservar que la salida de las personas que abandonan su domicilio estén tasadas, que sean por causas que ya estaban previamente delimitadas", ha señalado ante las repetidas preguntas de los periodistas.

La medida ha suscitado de inmediato numerosas críticas, que han recorrido de norte a sur las redes sociales con parada en las cuentas de líderes de todo el espectro político (del PP y Cs a ERC y Más País), presidentes autonómicos y alcaldes, y la demanda generalizada de una rectificación que permitiera paseos limitados en las proximidades del domicilio, como inicialmente se pensaba que iba a ser.

Finalmente así será, según ha dicho el ministro Illa, que ha aprovechado su comparecencia para anunciar que el Gobierno ha fijado un precio máximo de venta al público de las mascarillas quirúrgicas de 0,96 euros por unidad.

En su comparecencia tras el Consejo de Ministros, Montero no ha descartado que a lo largo de esta semana se puedan concretar otras medidas para relajar el confinamiento, entre las que figura como prioritaria la de salir para hacer deporte, demanda a la que se han sumado organizaciones de personas mayores, que reclaman que no se prolongue el aislamiento de los que no tienen patologías previas más que al resto de la ciudadanía.