Las 7 claves que debes conocer sobre el coronavirus

Las autoridades sanitarias han informado que no existe un tratamiento propio del COVID-19 , pero se están utilizando algunos antivirales que han demostrado cierta eficacia en estudios recientes.

Además, hay pocas posibilidades de que este virus se transmita por el aire a distancias mayores a un metro y no parece que estemos ante una infección altamente contagiosa.

5. ¿Qué puedo hacer para protegerme?

En este caso, las medidas genéricas de protección individual son las mismas que se aconsejan frente a enfermedades respiratorias como la gripe. Incluyen:

■ Realizar una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas), especialmente después de mantener un contacto directo con personas enfermas o con su entorno.

■ Evitar el contacto estrecho con personas que muestren signos de afección respiratoria, como tos o estornudos.

■ Mantener una distancia de un metro aproximadamente con las personas con síntomas de infección respiratoria aguda.

■ Cubrirse la boca y la nariz con pañuelos desechables o con una tela al toser o estornudar y lavarse las manos.

6. ¿Me sirve llevar mascarilla para protegerme del coronavirus?

No, no es recomendable el uso de las mascarillas quirúrgicas a personas sanas de la vida cotidiana. Pero sí para personas que tienen una infección respiratoria, y para el personal sanitario o familiares que atienden a estos pacientes infectados. Aunque, no hay ninguna garantía de que su uso vaya a evitar el contagio de una enfermedad respiratoria.

La OMS pide a la población un uso racional de este recurso para evitar una escasez y un derroche innecesario de mascarillas en los hospitales, donde son más necesarias. Esto significa ‎que solo se debe utilizar una mascarilla si presenta síntomas respiratorios ‎ (tos o estornudos), si sospecha que tiene infección por el 2019-NCOV ‎con síntomas leves o si está cuidando de alguien de quien se sospeche ‎que está infectado por el 2019-NCOV.

7. ¿Cuál es la tasa de mortalidad?

Según los datos de la OMS, se puede ubicar la tasa de mortalidad del nuevo coronavirus COVID-19 entre el 2 y el 4% en la ciudad de Wuhan, epicentro del brote donde la saturación de los centros médicos está afectando negativamente a los tratamientos, y en un 0,7% fuera de ella.