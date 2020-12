¿Las frutas y verduras tienen más vitaminas si están frescas?

Ya sea por el ritmo frenético de nuestra rutina diaria o por la facilidad y rapidez que nos proporcionan los alimentos congelados, estos se han convertido en un aliado indispensable en nuestras cocinas. Desde cebolla, pimiento, calabacín, ajo, hasta fresas, arándonos o piña, son solo algunos de los alimentos que podemos encontrar en nuestros supermercados de confianza.

Pero ¿las frutas y verduras congeladas mantienen la misma cantidad de vitaminas que las frescas? Según un artículo de la nutricionista Julia Vana publicado en la página de nutrición de la marca deportiva Adidas, “la fruta y verdura almacenada a temperatura ambiente pierde un 20% de su contenido en vitamina C al día”. Sin embargo, “en la nevera, este porcentaje se ve reducido en gran medida: la fibra y los minerales como el hierro parecen ser más estables, duran más tiempo y no se pierden al cocinar”, admite.

Aunque las frutas y verduras no estén congeladas no quiere decir que tengan que ser frescas. “Normalmente, estos productos tienen que recorrer largas distancias desde que son cosechados o recolectados hasta que llegan al supermercado. Esto es especialmente perjudicial para alimentos ricos en vitaminas, especialmente vitamina C, que se encuentra en grandes cantidades en alimentos como los pimientos, las judías verdes, el brócoli, la coliflor, las espinacas y los cítricos. Una temperatura y unas condiciones inadecuadas, así como la exposición al oxígeno, conllevan una pérdida de vitamina C”, explica la nutricionista.

Por su parte, las verduras y frutas congeladas suelen ser cosechadas y recolectadas en el punto óptimo de madurez y se congelan inmediatamente para mantener intactas todas las propiedades. “Si no consumes la fruta y la verdura al poco tiempo de comprarla, deberías decantarte por productos congelados, ya que contienen más vitaminas y minerales que los productos frescos que han estado demasiado tiempo a temperatura ambiente o en la nevera”, expresa Julia Vana.

No obstante, la cantidad de vitaminas y minerales de las frutas y verduras que consumimos también dependen de la forma en la que las cocinemos para después consumirlas. Es decir, si consumimos la verdura cocinada al vapor o cruda en vez de hervirdas, mantendrán muchas más propiedades.

“La fruta suele comerse fresca. Pero si en invierno también quieres disfrutar de fruta que no es de temporada como las cerezas, los melocotones o las peras, puedes hacerlas en conserva. Así no se pierden muchos nutrientes, pero debes tener en cuenta que la fruta confitada suele durar un año y debe conservarse en un recipiente hermético en un lugar fresco, seco y oscuro”, aconseja la experta.

En resumen, es aconsejable consumir tanto frutas y verduras frescas como congeladas. Solo hay que tener en cuenta que, en el caso de la fresca, hay que fijarse en que sea de temporada y de dónde procede, ya que contra más cerca sea la producción más vitaminas mantendrá. “También debes tener en cuenta que los preparados de verduras listos para consumir suelen contener mucha grasa, sal o azúcar, por lo que antes de comprar estos productos deberías leer la lista de ingredientes”, concluye la nutricionista.