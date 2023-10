Las noches sin dormir de Thimbo Samb

Pronto lo rodean. «Na nga def» (»¿cómo estás?»), saluda en wolof. Se detiene con cada uno, estrecha manos sin parar y reparte sonrisas, pero no deja de mirar hacia el campamento, inquieto, hasta que encuentra justo en la puerta el rostro de B., su hermano mayor, el motivo por el que Thimbo Samb está estos días en Canarias.

Abdoulaye «Thimbo» Samb llegó con 17 años a Tenerife en 2006, en la primera «crisis de los cayucos» y ha hecho su vida en España. Ha dormido en la calle, ha pasado penurias y ha salido adelante.

Su hermano tiene 38 años, solo dos más que él, pero parece de otra generación. Como todo pescador, su cara refleja la dureza del trabajo en la mar. Era su vida hasta principios de mes, cuando tiró la toalla y se subió a un cayuco destino a Canarias con 247 personas más, 32 de ellas mujeres, la mayoría de Kayar. Y se lo ocultó a Thimbo, que se enteró de todo por su madre, cuando llevaban ya tres días en el Atlántico.

«No he parado de mirar el móvil desde que me enteré, a ver si llamaban, a ver si se sabía algo... Y tampoco puedes llamar porque con un cayuco hay cero comunicación. De repente, ya no me entraba la comida y me costaba mucho dormir. Creo que he molestado a todos los que conocía que pensaba que podían tener información sobre ese cayuco», relata a EFE Thimbo Samb, al que no le cuesta admitir que ha pasado más miedo ahora, que cuando él mismo hizo la travesía.

En Kayar, su pueblo, todo el mundo sabe el riesgo que se corre en un cayuco, por sólido que sea el barco y por experimentado que sea quien lo gobierna. De hecho, precisa Samb, raro es quien no tiene algún familiar o conocido que ha desaparecido de camino a Canarias.

Es su caso: en agosto, perdió a varios amigos en un cayuco que se quedó a la deriva y terminó en Cabo Verde. Fue una tragedia en la que murieron 62 de los 101 ocupantes de la embarcación y que Samb no ha podido sacarse de la cabeza durante más de una semana, en concreto hasta el 13 de octubre, cuando su hermano llegó a El Hierro.