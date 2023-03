Llamazares vuelve a la política

El ex coordinador general de IU Gaspar Llamazares volverá a la política activa tras seis años apartado de la primera línea como candidato de la coalición a la Alcaldía de Oviedo, donde la presencia histórica de esta formación en el consistorio ovetense se perdió en las pasadas elecciones municipales de 2019.

«Al final me he convencido y me han convencido», ha señalado a EFE Llamazares tras indicar que su compromiso con este proyecto es total, frente a quienes dudan o señalan que su nombre solo pretende ser un factor de arrastre para que Izquierda Unida vuelva a ser parte del Consistorio.

Como independiente, Llamazares encabezará la candidatura de Convocatoria por Oviedo (el nombre no está aún cerrado) de la que participan también Más País e Izquierda Asturianista y que aspira a integrar a más fuerzas como parte del proyecto Sumar.

Llamazares da así el salto a la política municipal tras décadas en los que dedicó su trabajo al ámbito asturiano y al nacional, y la mayor parte de ellos desde el Partido Comunista e Izquierda Unida, de la que se dio de baja en 2019.

Lo ha hecho tras meses de «darle muchas vueltas» porque tras la aventura que le llevó con Actúa a presentarse a las elecciones europeas y generales de hace cuatro años, se encontraba instalado ya «más en la dinámica de escribir y reflexionar, alejado de la primera línea».

Pero no solo la insistencia de IU para que encabezase el proyecto de Convocatoria por Oviedo fue lo que le hizo inclinar la balanza, también su «compromiso con el proyecto de Sumar» y su convicción de que, en la primera parte de ese proyecto, «lo mejor es que tenga expresión a nivel municipal».

Ser vecino de Oviedo desde hace décadas, aunque nació en Logroño en 1957, y contar con compañeros que piensan que es importante su aportación al proyecto de ciudad han contribuido también a una decisión que no cree que vaya a restar o dividir el voto de la izquierda.

De momento son tres partidos los que se han sumado, pero espera que no sean los últimos o incluso que pueda contar con la presencia de Podemos porque el proyecto que va a encabezar «no es de bloqueo ni de crispación».

«Ofrezco colaboración y diálogo. Mi trayectoria lo avala. No he bloqueado presupuestos ni polarizado la vida política e intentado representar rigurosamente a colectivos sociales, trabajadores y sectores medios en base a una política seria, de diálogo y colaboración», ha afirmado el exdirigente de IU, para quien los problemas de Oviedo se solucionarán sin usar la confrontación entre instituciones.

Después de que la pasada legislatura compartiese el gobierno municipal de Oviedo junto al PSOE y la marca local de Podemos (Somos), IU se quedó sin representantes municipales, algo excepcional para Llamazares que considera que ha sido «el hilo rojo de la representación en Asturias y en España».

Solo en momentos puntuales se quedó fuera del consistorio en la etapa democrática, y aunque ahora sin ediles, Llamazares cree que la coalición sigue presente en la sociedad ovetense a través de sus barrios y asociaciones, y que solo será cuestión de meses que vuelva a tener representación municipal.

Llamazares ha reconocido que el cambio que supone saltar de la política nacional a la municipal es importante, pero que llega con el convencimiento de que los problemas a abordar no son muy diferentes y que no le van a pillar de nuevas, porque muchos de ellos tienen que ver con la transición ecológica y digital o con asuntos urbanísticos y tradicionales que afectan a todas las ciudades.