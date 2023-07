Los candidatos buscan su sitio en la comparación con sus rivales

Los principales candidatos en las elecciones del 23J han buscado en esta tercera jornada de campaña la comparación con su rival para definirse a sí mismos: Pedro Sánchez ha contrastado sus pactos con los de Alberto Núñez Feijóo y este ha dicho que su adversario no podría llenar en Pontevedra, como sí ha hecho él, "ni con todos los militantes de PSOE", porque los ha "arrasado".

También lo han hecho el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, candidato por Cádiz, que ha acusado al PP de no tener "valores democráticos reales y efectivos" por su pactos con Vox, y el titular de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, que ha sostenido que el PP "ha hecho suyo el proyecto de Vox".

Uno de los miembros del Gobierno que ha dado el relevo a Sánchez hoy en la calle ha sido la ministra de Hacienda y candidata por Sevilla, María Jesús Montero, que ha defendido que "el fanatismo y la intolerancia no se van a abrir paso en España".

Núñez Feijóo, que ha llenado la plaza de toros de Pontevedra -un talismán para él en las campañas de sus cuatro mayorías absolutas en Galicia-, ha asegurado que Pedro Sánchez lleva cuatro días preparando el cara a cara porque "no puede hacer mítines", ya que los territorios no se los organizan.

"Hay que entender a los militantes del PSOE porque les ha arrasado. Porque saben que algunos alcaldes y presidentes autonómicos han perdido por su culpa, si no hubiera ido por allí, si no hubiera patrimonializado la campaña, si no hubiera pensado que es el único salvador del PSOE habría más alcaldes y más presidentes autonómicos del PSOE", ha exclamado Feijóo.

Junto a Feijóo ha estado el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha dirigido sus dardos contra Sumar, al que ha calificado como "el partido comunista de siempre".