Los diez protagonistas de 2022 en España

Es más bien fácil ser protagonista cuando eres presidente del Gobierno y Pedro Sánchez este año se ha llevado la palma: No sólo por las reformas emprendidas por el Ejecutivo, que también. No sólo porque después de una pandemia de dimensiones que no conocíamos ha tenido que gestionar el papel de España en una guerra que tampoco esperábamos. No solo por el éxito de la cumbre de la OTAN en Madrid que le hizo codearse con los líderes mundiales, de Biden a Macron, a quienes agasajó con una cena en uno de los mejores museos del mundo mientras les observaban Las Meninas de Velázquez.

Y no solo porque ha sido un año lleno de tensiones en el Gobierno de coalición que preside y con sus socios de investidura, difíciles de contentar, que termina con una reforma penal exprés más que polémica del delito de sedición y -de paso- el de malversación, que puede beneficiar a los políticos condenados por el procés y por la que la oposición pide elecciones anticipadas.

Ha sido todo eso, en un marco de aniversario para los socialistas que han conmemorado el 40 cumpleaños de la primera victoria del PSOE en democracia con Felipe González a la cabeza, y lo ha celebrado con Felipe González, pero no con Alfonso Guerra.

Unos meses intensos para Sánchez (Madrid, 29 de febrero de 1972), que en 2022 se quitó la corbata para dar ejemplo de como ahorrar en aire acondicionado con pequeños detalles, y termina el año teniendo claro por lo que pasará a la historia: «Una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador de un gran monumento como el que construyó en el Valle de los Caídos».