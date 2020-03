Los sindicatos de inquilinos convocan una huelga de alquileres por la crisis del coronavirus

Muchos riders al no recibir EPIs ni formación nos hemos negado a salir a jugarnos la vida



No podemos acceder a las ayudas ni para autonomos ni para trabajadores



Este mes ya no podemos pagar el alquiler



El gobierno debe proteger a ls más debiles!

Nos sumamos a #HuelgaAlquileres pic.twitter.com/8wK67UzDf3