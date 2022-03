Los transportistas mantienen el paro pese a las ayudas prometidas

La Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional mantiene el paro que desde hace ocho días azota a la cadena de suministro española, pese a la rebaja en el precio del combustible prometida hoy por el Gobierno.

«Mientras (el Ministerio de Transportes) no se siente, no negocie, no acuerde y firme con Plataforma, esto no va a cesar: lo ha de tener por seguro», ha dicho el presidente de esa organización, Manuel Hernández tras el fin de la reunión entre el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).

Ha insistido en acusar al Gobierno a través de las redes sociales de sentarse a negociar con «las personas equivocadas», ya que las negociaciones han sido con el CNTC, el interlocutor del sector con el Gobierno e integrado por grandes patronales, en el que la Plataforma dice no sentirse representado.

«Estamos fuertes, firmes y concienciados. No tenemos ninguna prisa, porque parados gastamos mucho menos que si trabajáramos», ha advertido esta plataforma.



El Gobierno ha ofrecido a los transportistas una reducción «efectiva» en el precio del carburante equivalente a 500 millones de euros, con lo que da por concluida la reunión que ambas partes han mantenido este lunes para atender los problemas del sector.

La reducción del precio del gasóleo se aplicará a partir de la entrada en vigor del real decreto-ley, que se aprobará el próximo 29 de marzo, en línea con lo anunciado en otros países europeos y concretamente siguiendo un modelo similar al de Francia, ha explicado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, al término de la reunión.

En dicho modelo, una parte de la bonificación en el precio será sustentada por el presupuesto público y otra será a cargo de las distribuidoras o comercializadoras de combustibles.