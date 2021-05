Madrid se adelanta al Gobierno y decide sobre AstraZeneca

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, ha dicho este viernes que es "de máxima urgencia" que el Ministerio de Sanidad se defina sobre la segunda dosis de AstraZeneca y, si no lo hace, la Comunidad de Madrid podría vacunar la semana que viene con este fármaco a 14.059 madrileños que ya recibieron la primera dosis, si aceptan voluntariamente.

La Comisión de Salud Pública tomará la semana que viene "la decisión más adecuada" sobre cómo terminarán de inmunizarse los menores de 60 años que recibieron una primera dosis de AstraZeneca, si con un segundo pinchazo de esta marca o de Pfizer, según señaló la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

En la rueda de prensa sobre la situación epidemiológica y asistencial de la región, Zapatero ha abogado por esperar a la respuesta de la Comisión de Salud Pública el próximo martes y a la decisión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el próximo miércoles, aunque ha estimado que lo mejor desde el punto de vista de la seguridad y la eficacia es administrar la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca.

Si la respuesta del Ministerio de Sanidad no llega, la Comunidad de Madrid pondrá a partir de la próxima semana la segunda dosis de AstraZeneca a aquellas personas que recibieron la primera y voluntariamente así lo deseen para que tengan la pauta completa, ha señalado el viceconsejero.

En la Comunidad de Madrid hay más de 140.000 personas que han recibido la primera dosis de AstraZeneca y les corresponde la administración de la segunda dosis antes del 3 de julio.

En concreto, ha dicho que la semana que viene (del 17 al 23 de mayo) vence el plazo para 14.059 ciudadanos y a la otra (del 24 al 30 de mayo) para 76.597.

Además, Zapatero ha insistido al Ministerio de Sanidad en la necesidad de poder seguir inoculando el suero de AstraZeneca, una vacuna segura, sin límite de edad.

"No podemos, ni debemos esperar más. No hay ningún argumento médico, ni técnico que avale la postura del Ministerio de Sanidad. La ficha técnica de esta vacuna así lo corrobora. No estamos pidiendo nada que se salga de lo fijado a nivel científico", ha argumentado.