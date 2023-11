Manifestantes llenan la Puerta del Sol contra la reforma de Ayuso de la ley trans y LGTBi

Manifestantes han llenado este lunes la Puerta del Sol para exigir al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que retroceda en las reformas de las leyes trans y LGTBi que ha presentado, y han asegurado que las protestas no pararán hasta conseguirlo.

“Esto es sólo el inicio de una movilización que no terminará hasta que consigamos que esta legislación no se cambie”, ha manifestado en declaraciones a EFE Miguel Ángel Fernández, portavoz de ‘Ni un paso atrás’, organización que ha congregado este lunes a más de treinta asociaciones madrileñas.

“Ayuso dimisión”, “Ni un paso atrás de los derechos trans”, “Nuestros derechos no se venden” son algunos de los lemas que han coreado los manifestantes.

Entre ellos, la diputada regional y senadora Carla Antonelli; las portavoces de PSOE y Más Madrid en el Ayuntamiento, Reyes Maroto y Rita Maestre, o el diputado Íñigo Errejón.

Los responsables de la manifestación, que han aglutinado a asociaciones trans y LGTBI, han asegurado que han tenido que organizarla en tiempo récord, para dar una respuesta rápida al registro por parte del PP de una reforma de la ley trans el pasado viernes en la Asamblea de Madrid sin previo aviso.

Ante esto, han reconocido que “ha sido fácil” poner de acuerdo a tantas asociaciones y colectivos diferentes, porque todas están de acuerdo en lo que ahora les importa, que es evitar que la reforma salga adelante.

Tanto las asociaciones trans como Antonelli han destacado que lo más condenable de la reforma es que “vuelve a patologizar” a las personas trans mediante el estudio médico y psicológico, algo que denuncian que se había superado hace décadas.

“Nos van a encontrar de frente y vamos a llegar hasta el final”, ha asegurado Antonelli tras reconocer que está “conmocionada” en lo personal y ha condenado que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, “está llevando a cabo la labor de retrotraer en derechos a esta comunidad autónoma, la primera capital del país en involucionar en derechos consolidados”.

Para Maestre, «no es una casualidad”, no cree que sean “actos separados lo que estamos viviendo en Madrid” y considera que responde “al programa político de la derecha, el programa del odio”.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha aprovechado su participación en la concentración para pedirle al alcalde, José Luis Martínez Almeida, “que no se ponga de perfil y esté a la altura. Que no se alíe con esa derecha que quiere volver a esa España del blanco y negro”.

Por su parte, Errejón ha dicho que no van a consentir “ni un solo ataque contra las personas trans, porque si no son libres ellos, no somos libres nadie”.