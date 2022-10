Mantienen la esperanza de hallar con vida al piloto sevillano desaparecido

El operativo de búsqueda de la avioneta desaparecida el pasado miércoles entre las provincias de Ourense, Zamora y León en circunstancias de clima adverso, cuando realizaba una ruta entre Monforte de Lemos (Lugo) y Sevilla, mantiene la esperanza de poder hallar con vida al piloto al no haberse activado la baliza de la aeronave.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, que ha visitado el centro de mando de las labores de búsqueda en la provincia de Zamora, establecido en el cuartel de la Guardia Civil de Puebla de Sanabria, ha confirmado a preguntas de los periodistas que la baliza de la avioneta no se activó.

Ha explicado que aunque esa circunstancia hace que resulte más dificultosa la búsqueda, ese dato no tiene por qué ser malo, ya que la baliza se activa ante un gran impacto, no ante un aterrizaje forzoso o que no sea en pista.

«Pese a que el hecho de que no se activara dificulte la búsqueda, no tiene por qué ser un dato negativo sino que nos da un motivo de esperanza de qué ha podido ocurrir», ha declarado Barcones a preguntas de los periodistas.

Por ello, está previsto que a lo largo de la jornada de este viernes se refuercen los medios aéreos que intervienen en la búsqueda de esa aeronave que había sido utilizada en labores de lucha contra los incendios forestales por la Xunta de Galicia durante la temporada estival.

Durante la jornada de este viernes, medios aéreos y terrestres centran la búsqueda en la provincia de Zamora en un área de 180 kilómetros cuadrados próxima al límite con a la provincia de Ourense.

En ese área trabajan desde primera hora de la mañana más de 150 agentes de la Guardia Civil, 55 vehículos, cuatro aeronaves y dos drones, operativo que se reforzará con la llegada a lo largo del día de medios aéreos del Ministerio para la Transición Ecológico y el Reto Demográfico (Miteco) y trabajadores de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales del Miteco.

La zona de Zamora en la que se trata de encontrar la avioneta, que en paralelo también se busca en la provincia de Ourense, se sitúa en el entorno de Lubián, Padornelo y la zona de la Alta Sanabria próxima a la frontera con Portugal.

El área de búsqueda establecida se ha fijado en función de la información de la empresa del avión sobre la ruta y el último contacto que se tuvo con la aeronave antes de su desaparición, que tuvo su último punto de ubicación en la provincia de Zamora, según han precisado Barcones y el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora y del operativo en la provincia, Héctor David Pulido.

Aunque no se descartan otras posibilidades, la búsqueda se centra en esa zona de 180 kilómetros cuadrados en la que, al ser tan amplia, es fundamental el trabajo de los medios aéreos.

Aunque los helicópteros y aviones movilizados para la búsqueda estén en vuelo, la visibilidad está condicionada por el clima, lo que dificulta la búsqueda.