Mañueco justifica su peineta en las Cortes

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este jueves que la «peineta» que ayer realizó en las Cortes mientras hablaba una procuradora del PSOE que le había recriminado su falta de interés en una iniciativa sobre celíacos que ella defendía es un «gesto involuntario» y ha sugerido a los periodistas: «fíjense bien».

El PSOE ha denunciado que Fernández Mañueco (PP) realizó lo que coloquialmente se conoce como una «peineta» -levantar el dedo corazón con la palma de la mano hacia dentro- mientras una procuradora socialista defendía en el pleno de las Cortes una iniciativa de ayudas a las personas celíacas, una imagen que capturó la Agencia EFE.

Preguntado en Palencia sobre este asunto, Fernández Mañueco ha dicho: «Quien analiza con detenimiento las imágenes se da cuenta de que es un gesto involuntario, que además estoy a espaldas a los que se han sentido ofendidos y desde luego quienes me conocen bien saben que no es mi estilo».

Y añade: «de verdad, sinceramente , no tengo más que decir».

Ante la insistencia de los periodistas, que también le preguntan por la existencia de un video de TVE sobre este mismo momento, el presidente contesta: «Sí, si, fíjese bien, fíjese bien, no puedo decir más”.

Por su parte, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntado sobre esta polémica, el portavoz de la Junta y compañero de partido de Mañueco, Carlos Fernández Carriedo, ha pedido al PSOE «que no busque ninguna intención donde no la hay», aunque ha reconocido que no ha visto el vídeo.

«No lo he visto, pero le conozco personalmente, es una persona de acuerdo, de diálogo, cercana a los problemas de la gente, sé que en su caso no hay ninguna intención», ha apostillado.

Preguntado por la visión que pueden tener los ciudadanos al asistir a estas situaciones en las Cortes de Castilla y León, Carriedo ha respondido que «entiende el disgusto que se tiene con los socialistas en España y en Castilla y León , y que las encuestas lo reflejan».

Durante el pleno de este pasado miércoles, la procuradora socialista, Rosa Rubio, subió al estrado del parlamento autonómico para defender una iniciativa para habilitar ayudas a las personas celíacas.

Rubio, al comienzo de su intervención, recriminó al presidente que, mientras ella hablaba, él se encontraba fuera de su escaño charlando con el consejero de Agricultura de la Junta, Gerardo Dueñas, lo que para esta procuradora demuestra su falta de respeto a las personas que padecen esta enfermedad.

En ese momento, el presidente decidió abandonar el hemiciclo y en su camino hacia la salida y de espaldas a la procuradora socialista, realizó este gesto capturado por la Agencia.