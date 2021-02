Margarita del Val presagia las olas de contagios que quedan

La viróloga del CSIC, Margarita del Val, lanza una advertencia a los que creen que el horizonte temporal de la crisis sanitaria del coronavirus es corto en los micrófonos de Onda Cero.



«El principal logro es que tengamos no una, sino varias vacunas eficaces y muy seguras. Es de las mejores vacunas de la historia con cualquier coronavirus», dice la experta. El mayor reto es tener paciencia y analizar bien qué hacen las vacunas. La pregunta de cara al futuro es si esto se quedará en una gripe o en un catarro.



Lo más importante de la vacuna es que proteja de los síntomas. Después si protege de que contagiemos es un añadido. Pero lo primero es que ataque los síntomas. Nos quedan varios meses y tendremos que seguir contando oleadas. El virus usa una persona susceptible para multiplicarse. «La inmunidad colectiva la tendremos cuando las vacunas protejan colectivamente, es decir que protejan al vacunado pero también a las personas no vacunadas porque los vacunados no les puedan transmitir el virus. Puede haber un montón de portadores asintomáticos vacunados que sí contagien a los no vacunados»