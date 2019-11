Marín cree que fue un «error» que Cs no se abstuviera en la investidura de Sánchez

El líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha considerado que fue un "error" que su partido no se abstuviera en el debate de la investidura fallida de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno central tras las elecciones generales del 28 de abril y eso lo han "pagado" en los comicios del pasado domingo.

En declaraciones en el programa '5.C El Debate' de Canal Sur Televisión (CSTV), emitido en la noche de este jueves, recogidas por Europa Press, Marín ha considerado que en Cs "nos hemos equivocado todos" y que Albert Rivera es el que ha asumido la responsabilidad, como ningún otro político ha hecho en este país, de renunciar al cargo.

Ha explicado que se equivocaron cuando pudieron facilitar un Gobierno en España y no lo hicieron tras las elecciones de abril y la prueba evidente es "el resultado electoral" de las elecciones generales del pasado domingo. "Tuvimos la oportunidad, con 57 escaños, de poder llegar a una abstención y poner en marcha el Gobierno en el país", según ha dicho Marín, quien ha añadido que eso no se hizo porque, durante la campaña por los comicios de abril, Cs, por boca de Albert Rivera, dio su palabra a los ciudadanos "de que no haríamos a Sánchez presidente y nosotros cumplimos con nuestra palabra".

Juan Marín ha manifestado que, "en absoluto" se iría a Madrid a optar a liderar Ciudadanos y ha defendido que es Inés Arrimadas la persona que reúne "todas las cualidades y requisitos" para liderar el proyecto de Cs.

Se ha mostrado convencido de que ella dará ese paso, que ya le están pidiendo muchos compañeros.

Preguntado sobre si Cs va a apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, ha manifestado que el PSOE eligió ya hace muchos meses a su "compañero de viaje", como se ha visto en el hecho de que tras 48 horas de las elecciones generales, ha firmado un acuerdo programático con Unidas Podemos de diez puntos, que "no tienen concreción ninguna".

Ha indicado que los votos de Ciudadanos no son determinantes en este momento y ha considerado que quien debería dar un paso al frente para evitar un gobierno del PSOE con los "populistas" es el PP, ya que no haría falta más que su abstención para posibilitar la investidura.

Marín ha manifestado que no sabe si finalmente habrá investidura porque es un "puzzle muy complicado", con tantas piezas, que la situación después puede ser muy difícil.

Juan Marín ha mostrado su preocupación por que en uno de los puntos del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos se esté hablando de una "subida" de impuestos a los ciudadanos para poder llevar a cabo algunas de las políticas que pretenden.

Se ha mostrado convencido además de que Sánchez e Iglesias "no van a llevar a cabo la reforma" del modelo de financiación autonómica para garantizar los servicios públicos en todas las comunidades en condiciones de igualdad. En su opinión, tampoco van a impulsar un pacto nacional por la educación porque "no tienen ningún interés" en mejorarla.

Ha considerado que si finalmente se materializa el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, podemos pasar años muy convulsos y España puede ir "a la deriva económicamente", mientras ha alertado de que vamos a estar de nuevo "en manos de los nacionalistas y de los que quieren romper este país".