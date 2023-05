Miguel Hernández, poeta andaluz nacido en Valencia, hijo de la tierra, como Andalucía (1)

Giros literarios que se observan en la obra del autor de las “Nanas de la cebolla” llevan dentro a una Andalucía no explícita. Tenemos además la Andalucía explícita y sentida que está recogida en sus versos o en sus actividades, como por ejemplo la de periodista o escritor en misiones de corresponsal de guerra inmerso en uno de los bandos: aquel en el que creía con una fe que ya la quisiéramos hoy para nosotros. Hernández representa a esa corriente de pensamiento que intentó y que intenta que los seres humanos vivan con más dignidad. Aún queda mucho trecho por recorrer en este aspecto, puede decirse incluso que estamos comenzando a recorrerlo de nuevo y que es tal vez inalcanzable.

Como estoy en contacto habitual con gente joven no puedo evitar la comparación: por regla general, los jóvenes con los que me relaciono son partidarios del poco esfuerzo y prefieren gastar el dinero en modas antes que en libros (los fotocopian) o en música (la “bajan” de Internet). Es muy probable que, en esta última vertiente, Hernández hubiera hecho lo mismo en su juventud, dados sus nulos recursos económicos (algo que le acompañaría toda su vida). Pero en lo que se refiere al esfuerzo personal el autor de El rayo que no cesa hubiera pertenecido, sin duda, a esa minoría de jóvenes actuales que saben y sienten que la sociedad ligh, posmoderna y postindustrial es una gran estafa intelectual, mental, psicológica y económica.

Aquel Miguel Hernández al que su amigo Ramón Sijé o el canónigo Luis Almarcha daban orientaciones intelectuales o prestaban libros de los clásicos, aquel Miguel Hernández que lograba libros gracias a que acudía a alguna biblioteca, coincide con los jóvenes actuales inquietos, transgresores, revolucionarios, esos jóvenes a los que, precisamente, tratan de amargarles la vida; esos jóvenes que intentan desarrollar sus inquietudes en un medio hostil a sus deseos. De una juventud universitaria -la del tardofranquismo y la Transición- algunos de cuyos miembros acudían a la universidad portando una bolsa con la imagen de Miguel Hernández y un libro con sus poemas, se ha pasado a otra, la actual, puede que más lista pero más superficial, menos inteligente. Las excepciones a la regla no hallan precisamente estímulos a sus inclinaciones, todo lo contrario.

Salvando las distancias, algo similar le ocurrió a Hernández. Su entorno familiar no le era propicio, ni su entorno socioeconómico tampoco. Para colmo, llegaría la guerra civil y sus consecuencias. Como es de sobra sabido, el niño y el joven Miguel debía trabajar en un modesto negocio familiar de producción y reparto de leche. La supervivencia impedía al poeta una dedicación a su vocación fundamental. Como indican Leopoldo de Luis y Jorge Urrutia, en semejante contexto familiar un hijo con vocación artística resultaba un desasosiego. Por eso el padre pegaba al chico cuando lo sorprendía leyendo. Un varón era especialmente útil en aquel tipo de faena.

No obstante, los citados estudiosos dejan bien claro que esta actitud del padre debe ser comprendida y entendida en el momento en el que se producía. Además, existe un “atenuante” para el propio padre: “Producto de una sociedad clasista y discriminatoria, donde la cultura es un lujo, en un medio rural cuyo ínfimo nivel educativo obstruye toda comprensión. Apegado a su oficio, hubiera sido un milagro que admitiese de buen grado un hijo poeta. Por otra parte, parece necesario reconocer que, pese a todo, la asistencia de un muchacho al colegio hasta los catorce años (edad a la que el padre decidió que Miguel lo dejara), en aquella época, en un medio agrario y en familia de pocos recursos, es casi excepcional. Ni siquiera la ley de enseñanza obligatoria marcaba entonces esa edad, y ha sido siempre una ley incumplida, sobre todo en el campo y en los barrios suburbanos. Quizá sería más justo decir que los padres de Miguel, dadas sus circunstancias y su ambiente, no hicieron poco y que el chico disfrutó de mayor escolaridad que la inmensa mayoría de los hijos de pastores y campesinos en la España de 1920”.

Las circunstancias anteriores, resultan el primer acercamiento de Miguel Hernández al contexto social andaluz, en muchas zonas andaluzas aún peor que el descrito para Orihuela. El segundo es el paisaje, algo que marcaría por siempre la obra de nuestro poeta. De Luis y Urrutia afirman: “el menester pastoril le puso más en comunicación con la naturaleza, huella imborrable en sus escritos. Es en la misma naturaleza donde aprende la vida, los milagros vivos y diarios cuya comprensión va a dar sabiduría a su obra, enraizándola en la tierra”. En su entorno natural “estaba un sentido espontáneo de lo puro, un amor por lo que nace de la tierra y nos integra en el ámbito de la naturaleza madre”. Todo ello fue posible, sin embargo, porque subyacía en Miguel Hernández una inclinación, una vocación y una especial dominancia en su carácter de la vertiente creativa que todo ser humano posee.

La tierra y Miguel Hernández. La tierra y lo andaluz. En 1918, la Asamblea Regionalista de Ronda (Málaga) proclamó: “hay que evitar que continúe siendo Andalucía el país del hambre y de la incultura, la tierra más alegre de los hombres más tristes del mundo”. Poco antes, en 1916, el Manifiesto Andaluz de Sevilla había recogido: “Es una iniquidad monstruosa que, por mantener regímenes privilegiados, sea el país del hambre uno de los más fértiles de la tierra”. Sobre todo en la Andalucía occidental, la tierra fue motivo de llanto y de sangre. Pero eso no quita para que también fuera motivo de atracción porque significaba el medio natural en el que miles de personas habían nacido y crecido. Por Lorca lo sabemos y por Fernando Villalón -que era un poeta terrateniente culto- y por José Mas -un novelista desconocido en Andalucía que se inspiró en el campo en casi toda su obra- y por el valenciano Blasco Ibáñez que escribió La bodega, basada en los conflictos del marco de Jerez. Y, claro, lo sabemos por los acontecimientos históricos.

La tierra es también un factor esencial que va marcando los ciclos de la vida. La creación de Miguel Hernández nos proyecta esta realidad de forma continua. La síntesis entre el ser humano -representado aquí por el autor de la “Elegía” a Ramón Sijé- y la tierra, produce algo que en la actualidad está desapareciendo en los países avanzados de Occidente: el entorno natural conduce a los seres humanos mediante un tiempo cíclico. Hace años, en pueblos levantinos y andaluces, el canto del gallo o el reloj de la parroquia, al ir de la mano de la propia naturaleza, indicaban a los individuos el comienzo y el final de las faenas en el campo. Este tiempo natural se ha cambiado en las sociedades postindustriales por un tiempo rítmico artificial donde la producción, la venta y el consumo han impuesto a los sujetos pautas de comportamiento alienantes. Por supuesto, no voy a caer en la alabanza teórica del tiempo natural porque de todos es sabido el esfuerzo y la penuria que llevaba consigo. Pero lo que sí sostengo es que es precisa una síntesis entre aquello y esto, aprovechando las ventajas de ambos. Miguel Hernández es el tiempo cíclico, su poesía representa otro enfoque de la vida que ha sido destruido por la sociedad globalizada-tecnológica.

Si la tierra tuvo un doble significado para Miguel Hernández -sustento material y paisaje para su talento creativo- en Andalucía, como se ha indicado, la tierra lleva consigo una carga problemática que se va a prolongar nada menos que hasta los años setenta del siglo XX. Las raíces del problema se hunden en la repoblación castellana pero tienen sus orígenes próximos en el siglo XIX.

Cuando Miguel Hernández trabajaba y soñaba con ser poeta en Orihuela, en Andalucía, al menos entre el 80 y el 90 por ciento de la población dependía del campo. Los braceros eran el paisaje habitual. Sus condiciones de vida darían origen a movimientos violentos como el anarquista conocido por La Mano Negra que actuó en el marco de Jerez, sobre todo, y atrajo la atención de creadores de diversa procedencia, como el ya citado Blasco Ibáñez o el fotógrafo y periodista Juan Comba, nacido en el mismo Jerez. A su vez, desde Madrid llegaron hasta Jerez, Leopoldo Alas “Clarín” y José Martínez Ruiz “Azorín”, enviados por los periódicos El Día y El Imparcial, respectivamente, para cubrir informativamente los juicios que se llevaron a término contra activistas del citado movimiento.

Miguel Hernández es muy consciente del problema de la tierra. Su poesía es, en sí misma, un arma que estimula a la acción. Nada mejor que recurrir a algunos versos de “El niño yuntero” para comprobar su grado de sensibilidad y compromiso. Quien escribe de esta manera no podía ser más que lo que fue en aquella España de caciques y miedos a la libertad:

Me duele este niño hambriento

como una grandiosa espina,

y su vivir ceniciento

revuelve mi alma de encina.

Lo veo arar los rastrojos,

y devorar un mendrugo,

y declarar con los ojos

que por qué es carne de yugo.

Me da su arado en el pecho,

y su vida en la garganta,

y sufro viendo el barbecho

tan grande bajo su planta.

¿Quién salvará a este chiquillo

menor que un grano de avena?

¿De dónde saldrá el martillo

verdugo de esta cadena?

Que salga del corazón

de los hombres jornaleros,

que antes de ser hombres son

y han sido niños yunteros.

El niño yuntero sigue existiendo en diversos lugares del mundo, bien como esclavo de la tierra, bien como guerrillero precoz, bien como semi-esclavo que sirve a alguna multinacional de calzado deportivo, por ejemplo. El niño yuntero está en España con otros nombres. En Andalucía, por supuesto. Diario de Sevilla informaba en este marzo de 2023: “Andalucía, líder en pobreza infantil: uno de cada tres niños están en riesgo. Almería y Málaga son las capitales de provincia andaluzas con mayor tasa de riesgo de menores de 18 años. La Campana, en Sevilla, es el municipio con mayor número absoluto de menores en situación de pobreza; y Albuñol, en Granada, el que registra una mayor tasa, casi el 70% de este colectivo”.

Qué poquito hemos avanzado, con y sin “progresismo”.