Nuevo protocolo contra el coronavirus: cuarentenas, test de antígenos y mascarillas

Tras el crecimiento de contagios ell Ministerio de Sanidad ha variado los protocolos. A partir de ahora los contagiados por coronavirus se van a contabilizar a través de las PDIA, las pruebas Diagnósticas de Infección Activa. Engloban pruebas PCR y rápidas de antígenos.

Los test rápidos de diagnóstico de coronavirus, que se empezarán a aplicar a la población de Puente de Vallecas la próxima semana, se hacen mediante muestra nasofaríngea y el resultado, que se obtiene en 15 minutos, tiene una fiabilidad superior al 90%.

Los cinco millones de test de antígenos, que la Consejería de Sanidad madrileña ha adquirido a la farmacéutica Abbott, permiten determinar si hay infección activa al detectar las proteínas del virus, y su uso masivo busca facilitar la detección temprana y el manejo rápido de los contagios.

Según una reciente evaluación del organismo internacional Asociación de Laboratorios de Salud Pública (APHL), el test rápido del citado fabricante tiene una fiabilidad de más del 97% si el frotis nasofaríngeo es "recolectado dentro de los siete días posteriores al inicio de los síntomas".

Sus resultados son "prácticamente iguales que las PCR en pacientes sintomáticos durante los primeros 6 días desde el inicio de los síntomas", explica el doctor José María Molero, portavoz de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC).

También cambia la consideración de contacto estrecho. Si una persona esta más de 15 minutos a menos de dos metros de un contagiado se considera contacto estrecho.

El Ministerio de Sanidad reduce la cuarentena de 14 a 10 días. Empezando a contar desde el último día que alguien estuvo con un positivo.

También hay novedades en los colegios, aquí la diferencia está en la mascarilla. Si se usa bien, aunque hayan estado con un contagiado no se considera contacto estrecho por lo tanto no tendrían que confinarse.

El nuevo protocolo de actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos de la Comunidad de Madrid recoge que no será necesario la realización de pruebas PCR a contactos estrechos asintomáticos en las aulas.

"En la situación epidemiológica actual, la realización de una prueba diagnóstica de infección aguda a los contactos estrechos del ámbito escolar, en general, no se indica salvo que desarrollen síntomas", aparece en el protocolo, al que ha tenido acceso Europa Press.

Si bien, remarca que en situaciones "de especial riesgo", Salud Pública puede indicar la realización de una prueba diagnóstica y se podrá realizar en el lugar que se determine.

En el caso de personas vulnerables, "la valoración de la indicación de prueba diagnóstica la realizará su médico de familia o pediatra". Si el resultado de la prueba es negativo se continuará la cuarentena hasta el día 10. En cualquier caso, la cuarentena finalizará a los 10 días de la fecha del último contacto, cuando antes estaba establecida en dos semanas.

Tal y como aparece en este documento, "ante la aparición de un caso confirmado se debe realizar el correspondiente estudio de contactos, según lo establecido en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de Covid-19 adaptada a la Comunidad de Madrid".

A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos en el ámbito escolar "se tendrá en cuenta y se valorará si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas en el centro educativo".

Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en losque se haya establecido un vínculo epidemiológico. Los escenarios de aparición de loscasos de Covid-19 en los centros educativos pueden ser "muy variables".