Pablo Casado, ¡que así no es!

¿Qué hacer con las personas que, dentro de un orden partidista, van a su aire? ¿En este caso con dos mujeres alfa como son Ayuso y mi Cayetana? Es más, ¿cómo compaginar lo colectivo con lo individual?, ¿cómo tratar a unas personas que se saben puenteadas por los hombres durante casi toda la Historia y que encima tienen razón en eso? Respetarlas, decirles (“decirlas”, en madrileño) que es su opinión, que son libres de expresarla y que se las tendrá en cuenta, que en el PP y en cualquier otro partido se debe respetar lo que digan todos y más si son líderes o tienen una personalidad y un carisma arrollador que es aprovechado por el contrincante para dividir al propio partido al que ellas pertenecen, hay que romper esa estrategia rival y eso se lleva a cabo no hablando de talent show ni de solistas, ¿qué es eso de una orquesta sin solistas?, ¿acaso, señor Casado, no ha escuchado usted nunca el jazz clásico de Nueva Orleans, donde son uno y todos a la vez? ¿No leyó lo que decía ayer, por ejemplo, ese portavoz del gobierno y del PSOE que es el diario El Plural?: “Guerra civil en el PP”. El Plural, parece un nombre de cachondeo. Si llega a llamarse El Singular no sé qué hubiera podido publicar más parcial de lo que ya publica.

Pero, señor Casado, ¿usted no se ha dado cuenta de que su generación es la de la individualidad, gregaria, pero individualidad? ¿Es usted leninista?, ¿tiene una revolución pendiente entre manos? ¿Han hablado ellas de formar otro partido o de irse a otro partido? ¿Va usted a reñirle a dos personas, en este caso mujeres, que demuestran estar muy vivas y al mismo tiempo no salirse del partido? ¿Prefiere usted aduladores e inquisidores? ¿Qué organización o institución avanza sin personas como Ayuso y mi Cayetana? En lugar de reñirles (“reñirlas”, en el idioma de Madriz) alabe sus posturas, transmita el mensaje de que las tendrá muy en cuenta, arrímelas a su lado, ¿o es que se lo impiden los machotes y su orgullo? Mi Cayetana que escriba el libro que ha escrito y los que quiera, esa es su forma de servir al partido, ¿para qué queremos que escriba todo eso dentro de treinta años, en sus memorias? Hay que hacerle frente a la verdad, en este caso a la verdad de mi Cayetana, que es una mujer muy ella, respete su personalidad porque, de lo contrario, se le llenará el partido de mediocridades y Cayetana se buscará otro lugar donde desarrollar su forma de ser, tan valiosa en estos tiempos democráticamente dictatoriales donde hay que hablar siempre tan correctamente para que los neopuritanos del siglo XXI no se escandalicen y te crucifiquen. ¿Es usted uno de ellos?

Qué bonito es eso de todos a una, a mí me gusta mucho, yo procedo de una educación leninista, señor Casado, y antes de una educación cristiana donde todo era pecado menos darle dinero a la Iglesia. Ahora, fíjese, lo que antes era pecado de deseo cuando mirabas a una mujer supuestamente con ansias sexuales, ahora es delito, micromachismo, los leninistas de ayer se me han vuelto los meapilas de hoy. ¿Es usted uno de ellos? Hay personas muy especiales y a usted le han tocado dos que se manifiestan explícitamente ahora, con toda sinceridad, colóquelas en el lugar que merecen, sea usted un líder verdadero y haga que ese tal Egea y otros comprendan la nueva etapa histórica: una masa que se cree libre pero que no lo es y de entre ella surgen a veces personas que no desean ser masa, sin más, que les gusta estar en el PP pero sin perder su identidad. Si usted no comprende a tales personas es que es usted un mediocre rodeado de mediocres, un líder acoge a los mejores y cuando procede les cede el trono.

Y hablando de masa. Ustedes, los votantes del PP o los que pensaban votarlo, no se asusten, son ustedes muy asustadizos, los seres humanos somos así, desde las asambleas de vecinos propietarios de pisos hasta los partidos políticos y los consejos de administración de las grandes empresas. No se asusten que parece que siempre desean que les canten una nana para poder seguir durmiendo.