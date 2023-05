Pablo Iglesias: «Somos la fuerza política peor parada»

El exvicepresidente del Gobierno y fundador de Podemos Pablo Iglesias ha reconocido esta noche que Unidas Podemos es la fuerza política «peor parada» en las elecciones autonómicas y municipales del domingo y que la situación respecto a los comicios generales de julio es «muy difícil».

«Nuestro principal error ha sido no ser capaces de construir un proceso unitario. Que no haya todavía una unidad clara entre Podemos y Sumar nos ha hecho muchísimo daño y a mi partido le toca asumir su parte de responsabilidad, que no hayamos podido concurrir unidos en este proceso electoral donde esta unidad era más necesaria que en otros contextos, y creo que hemos trasladado confusión», ha declarado en el programa «Hora 25» de la Cadena Ser.

Para Iglesias, la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es a nivel táctico «una jugada brillante».

«Me recuerda a eso que se hace en la Fórmula 1 que es el `undercut´, que es cuando entras el primero en boxes para obligar que entren después de ti y taponar al que va a salir detrás de ti», ha comentado.

A su juicio, Sánchez es «un jugador táctico brillante», aunque el problema es que «a nivel estratégico llevamos perdiendo hace mucho tiempo» pues «la derecha ha leído muy bien un espíritu de época en el que la guerra cultural y sin cuartel es la que define los conflictos políticos».

«Han sabido mover de manera inequívoca sus piezas en el poder judicial y sus activos mediáticos desde hace muchos años (..) y todas las formaciones políticas que tendríamos que haber construido una dirección de Estado inequívoca con respecto a la derecha hemos estado viviendo en otra época», ha afirmado.

A juicio de Iglesias, la situación ahora es «muy difícil independientemente de los números», por lo que «toca pelear y ponerse las pilas en un contexto enormemente difícil, hostil».

«Ni siquiera ahora tenemos la oportunidad de abrir un proceso democrático amplio, sería imposible que haya primarias, se tienen que poner de acuerdo los partidos y llega la hora de que trabajen los fontaneros para poder llegar con una candidatura unitaria y plantar batalla», ha asegurado.