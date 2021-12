Pandemia, temporada 2: La vacuna

Cifras que habrían sido insostenibles de no haber sido por la vacuna: según los últimos cálculos del Ministerio de Sanidad, la reducción del riesgo de hospitalización para quienes la tienen puesta es de alrededor del 90 %. Y más: las personas de 60 a 80 años que no están vacunadas tienen 8 veces más probabilidades de infectarse, un riesgo 25 veces mayor de morir y 18 veces más de ser hospitalizadas.

No, esto no ha acabado y, de momento, esta segunda temporada deja cuatro nuevas olas -tercera, cuarta, quinta y sexta-, que suman otros casi 4 millones de nuevos contagios y alrededor de 37.000 fallecidos de los 90.000 oficiales que han muerto ya por covid.

A lo largo de doce capítulos, muchas pistas se habían ido dando sobre la posibilidad de que, si la vacuna no llegaba a todo el planeta, apareciera una variante que pudiera romper lo que el público mal entendió como el regreso a 2019.

Estadios, polideportivos, universidades, catedrales, hasta vacuguaguas: la campaña abandonó el sello independiente y las comunidades exhibieron poderío con una superproducción que alcanzaba máximos diarios de pinchazos, con rachas que superaban los 800.000. Las ansias eran tales que no faltaron los que, haciendo acopio de cara, se saltaron su turno. En solo seis meses 24 millones de españoles completaron la pauta.

Hacía falta mucho más que eso para derrotarlo, pero los números no dejan de ser espectaculares, y eso que en esta carrera no han faltado los obstáculos.

La británica, la sudafricana, la brasileña, la india... El año ya comenzó y siguió hablando de variantes cada vez que despuntaba una nueva ola, sembrando la psicosis colectiva con cada nuevo caso. La OMS cambió incluso su denominación para evitar el estigma de los ciudadanos de los países que primero las detectaban, así que pasaron a llamarse Alfa, Beta, Gamma o Delta, entre otras.

No sabemos si es ella, o no, la que tanto preocupaba a los científicos desde el principio, la B.1.1.529, más conocida por su nombre artístico, que debe a la decimoquinta letra del alfabeto griego; la OMS se saltó las dos anteriores que suceden a delta, "nu" y "xi", para evitar su similitud con el "new" del inglés o para evitar que coincida con uno de los apellidos chinos más comunes.

Parece ser más contagiosa pero más leve, y hay que esperar aún a tener datos más definitivos sobre su impacto en la vacuna, pero donde seguro ómicron ya ha dejado mella es en el ánimo colectivo en plenas navidades: la erupción de máximos encadenados de incidencia han devuelto la incertidumbre que la euforia vacunal y los buenos datos del tramo final del año parecían haber borrado del imaginario.