PSOE y PP se enzarzan por el ataque de Abascal a Sánchez: «El pueblo querrá colgarlo de los pies»

Varios ministros socialistas del Gobierno y el PSOE han arremetido esta noche contra el PP y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, por unas declaraciones del presidente de Vox, Santiago Abascal, en Argentina en las que afirma que habrá un momento en el que el pueblo querrá colgar por los pies a Pedro Sánchez.

El PP ha replicado que no comparte las declaraciones de Abascal y ha advertido que se trata de un «intento de victimización del PSOE» en una «polémica artificialmente ampliada».

Las numerosas reacciones del Gobierno y el PSOE se refieren a una entrevista publicada este domingo en el diario argentino Clarín en la que Abascal afirma, en alusión a Pedro Sánchez, que «habrá un momento dado que el pueblo querrá colgarlo de los pies».

«Pedro Sánchez no es astuto y hábil como la gente piensa -dice Abascal-. Un político que no tiene escrúpulos, que no tiene principios, tiene una ventaja competitiva sobre los políticos honrados y que tienen escrúpulos porque nos ponemos límites. Yo tengo unos límites morales».

El líder de Vox añade a Clarín: «Yo tengo unos principios. No puedo venderlos. Sánchez no tiene ninguno. Puede pisar las leyes, puede hacer cualquier cosa, puede poner en riesgo la unidad nacional. Eso le da una ventaja competitiva. Habrá un momento dado que el pueblo querrá que querrá colgarlo de los pies».

María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda, ha replicado en X: «Estas declaraciones son indignas. Estamos ante una grave incitación al odio y algún día lamentaremos un daño irreparable. ¿Feijóo tiene algo que decir? ¿No es suficiente para echarlos de los gobiernos que comparten? Exigimos condena inmediata».

Pilar Alegría, portavoz y ministra de Educación, ha afirmado que «la violencia es lo contrario de la democracia» y «un demócrata sólo puede condenar semejante barbaridad».

«El PP estaba dispuesto a hacer vicepresidente a Abascal. Feijóo no puede ponerse de perfil. Esperamos su condena sin excusas. El silencio es complicidad», ha añadido.

Diana Morant, ministra de Ciencia, ha escrito: «Sr. Feijoo, este es su socio de gobierno en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. ¿Se siente representado? ¿No le preocupan la violencia y amenazas del Sr. Abascal?»