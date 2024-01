¿Qué buscan los menores cuando se acercan al porno?

La pediatra Inés Merino, experta en educación emocional, indica que generalmente el primer contacto con el porno no es deseado, sino que ocurre por accidente.

«En un primer momento lo que tienen es curiosidad. Quieren saber de sexualidad, un tema que, en general, es tabú y del que da mucha vergüenza hablar. Nuestros niños se hacen múltiples preguntas al respecto y no saben ni tienen con quien hablar. Internet les da las respuestas de forma fácil y rápida. Son respuestas inadecuadas, pero ellos no lo saben», sostiene.

La edad media de acceso al porno en España se sitúa entre los 11 y los 13 años y, según una encuesta de la ONG Save the Chidren, el 30 % de los adolescentes consultados asegura que el porno es su única fuente de educación afectivo-sexual.

Un porno que suele ser violento y machista, pero que muchos de ellos idealizan e incluso buscan reproducir en sus relaciones de pareja.

«Educamos con lo que hacemos y con lo que no hacemos, porque si lo convertimos en un tabú, no será un tema que genere confianza entre los adultos de referencia del niño o de la niña para que en el día de mañana se pueda hablar de ese tema en casa», explica a EFE Cristina Sanjuan, especialista en protección a la infancia de Save the Children.

Esta experta apunta un dato: según la encuesta realizada por la ONG, los menores que cenaban en familia veían menos pornografía que los que lo hacían solos.

«No es tanto la educación afectivo sexual como generar esos diálogos o espacios de confianza y acompañamiento para que los niños y niñas puedan hablar de estas cuestiones en el hogar», comenta.