¿Qué hago con la escopeta de mi abuelo?

Y una vez allí, ¿cuál es el siguiente paso?.

Todo dependerá de lo que se quiera hacer con ella, si quiere legalizarla, cumpliendo todos los requisitos necesarios para poder tenerla o bien si quiere inutilizarla para poder conservarla o bien que sea destruida.

Pero antes se averiguará su trazabilidad: de quién es, por qué ha aparecido, en qué circunstancias, si ha estado implicada en hechos delictivos -»muy rara vez», dicen los agentes-, entre otras pesquisas.

Todo ello lo intentará comprobar la Guardia Civil antes de dar el siguiente paso, es decir, legalizar el arma, porque «no puede haber armas sin legalizar», enfatizan.

Si la persona que la encuentra tiene licencia, podría quedársela siempre que cumpla una serie de requisitos. O puede pedir que se destruya. O venderla a alguien que sí tenga permiso para el uso de ese arma. O mandarla a inutilizar

Y si la ha heredado, también tendrá que demostrarlo para acreditar la titularidad. Es decir, tendrá que aportar la documentación necesaria para que pueda legalizarse a su nombre, como es una declaración de los herederos renunciando a su titularidad en favor de una persona, ya que ese arma es parte de los bienes que forman la herencia.

Por supuesto, un arma de fuego que no esté inutilizada no podrá sacarse de la Intervención de Armas si no se tiene licencia. Allí se custodiará durante un plazo máximo de un año. Si para entonces no se ha vendido o reunido los requisitos para tenerla, la Guardia Civil la mandará destruir.