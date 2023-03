Registrado un terremoto de 3,2 en los alrededores de Barcelona

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado de un terremoto de magnitud 3,2 en la escala de Ritcher registrado en la tarde de este domingo con epicentro en la localidad barcelonesa de Arenys de Mar, sin que consten daños.

Según detalla el IGN en su página web, el terremoto se produjo a las 15.43 horas, hora local, de este domingo a tres kilómetros de profundidad, con latitud 41.5937 y longitud 2.5511.

El seísmo ha sido sentido con intensidad IV en el municipio de: Sant Vicenç De Montalt; con intensidad III en: Arenys De Mar, Arenys De Munt, Can Domenec (Sant Cebrià De Vallalta), Can Massuet Del Far (Dosrius), Can Palau (Sant Cebrià De Vallalta), Canet De Mar, Canonge (Alella) La Creueta (Arenys De Munt), Pineda De Mar, Sant Andreu De Llavaneres, Sant Iscle De Vallalta, Santa Anna-Tió (Premià De Dalt). De intensidad II-III en Dosrius; Y los municipios con intensidad II: Els Tres Turons (Arenys De Munt),Caldes D Estrac, Calella, Mataró, Pinemar (Pineda De Mar), Sant Pol De Mar, Vilassar De Dalt, Vistamar (Sant Cebrià De Vallalta).