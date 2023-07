Renfe quiere llegar a París en 2024

El presidente de Renfe, Raül Blanco, ha ratificado este jueves el objetivo del operador de llegar en AVE a París en 2024, con el «horizonte» de lograrlo antes de los Juegos Olímpicos, que arrancan a finales de julio en la capital francesa, y ha pedido a las autoridades francesas «igualdad de trato» para Renfe en relación al que recibe SNCF en España.

En un encuentro organizado en el Col·legi d’Economistes de Catalunya, Blanco ha dicho que Francia es un «territorio natural» de crecimiento para Renfe, y en este sentido ha destacado que este jueves ha arrancado la ruta comercial entre Barcelona y Lyon, que supone el primer viaje en solitario de Renfe en el extranjero.

Blanco ha dicho que España ha demostrado ser un país «muy liberal», al haber liberalizado todos sus servicios, y ha pedido «reciprocidad» a las autoridades francesas. «Queremos tener las mismas condiciones en Francia que las facilidades que tiene SCNF en España», ha dicho.

Ha añadido que está trabajando para lograr el certificado de seguridad para poder operar el tramo entre Lyon y París y que Talgo también debe lograr homologar el modelo de tren que usará en la ruta hasta París, algo «que le está costando bastante» y que espera que se resuelva «en los próximos meses».

Por otra parte, el presidente de Renfe ha dejado claro que la operadora tiene una voluntad de estar en Francia «en todas las líneas» y de prestar conexiones como Barcelona-Toulouse, Barcelona-Perpiñán o Donosti-Bayona, ha mencionado.

También ha asegurado que Renfe está atenta «a lo que está sucediendo en Francia» y que ya está participando en algunas licitaciones de servicios regionales en Francia.

Ha recordado también la importante actividad de Renfe en Arabia Saudí gracias al AVE a La Meca y la participación mayoritaria de Renfe en la checa Leo Express, y dicho que «no renuncia» a operar a través del Eurotúnel, aunque «muy a futuro».

Preguntado por si se recuperarán trenes nocturnos como el Barcelona-París, el Barcelona-Milán o el Barcelona-Zurich, ha dicho que los trenes nocturnos se dejaron de prestar con la llegada de la pandemia porque eran una «ruina económica».

Al no ser «rentables», la única opción para recuperar estas rutas sería que se les diera la consideración de «servicio público», porque los operadores deben garantizar como mínimo «cubrir costes». «Si esto no pasa, el operador no lo puede dar», ha dicho Blanco.

En cuanto al funcionamiento de la red de Rodalies, Blanco ha asegurado que de los 4.600 millones previstos hasta el año 2030, «unos 2.300 millones están en ejecución», por lo que ha concluido que estas inversiones en Cataluña «se irán viendo» y darán «frutos».

Sin ánimo de polemizar o de generar «una provocación de campaña», Blanco ha comentado que la Generalitat, titular del servicio de Rodalies, no le ha llamado «desde febrero», si bien ha matizado que se ha ido encontrando en actos públicos con diversos responsables de la Generalitat.

Respecto al bajo grado de ejecución de las inversiones de Renfe en comparación a los datos de la Comunidad de Madrid, Blanco ha dicho que no disponía de los datos de 2022, pero que tanto en la inversión en nuevos trenes como en estaciones el equilibrio es «prácticamente total», ha insistido.

«Los volúmenes de inversión y de ejecución son elevados y se irán viendo tanto este año como el siguiente», ha dicho Blanco, que ha ratificado que los nuevos trenes para Rodalies, una parte de ellos fabricados por Alstom, se empezarán a incorporar al servicio «a principios de 2025».

Por otra parte, el presidente de Renfe ha asegurado que para evitar que el transporte de mercancías por carretera continúe ganando peso habría que «internalizar los costes reales» que tiene, porque de lo contrario el tren «no compite en igualdad de condiciones».