Rogativas por los empleos que se comerá la tecnología

Tiempos difíciles, peores que nunca, no esencialmente nuevos, ya conocemos antecedentes desde el más remoto pasado. La agricultura y el avance de las herramientas productivas llevaron consigo el aumento de la población y, con ello, las búsquedas de otras ocupaciones y las guerras. La llegada de las máquinas al campo originó movimientos como el de los husitas, que se dedicaban a destrozar máquinas que les robaban el trabajo. Cuando a finales del XIX y principios del XX aparecieron los autos, la industria y quehaceres en torno a los carruajes y los animales de tiro se alarmó, pero fíjense la enorme transformación que supuso el automóvil, no sólo por él mismo sino porque creó gran parte de la sociedad del ocio y aumentó el turismo.

Ahora tenemos encima una nueva etapa del desarrollo mercantil. Eso es la tecnología aplicada a la Inteligencia Artificial, no se trata de un maleficio sino de la evolución humana, con sus crisis y ventajas, como ocurre en el desarrollo biológico personal de cada uno de nosotros. No hay que alarmarse tanto, lo que hay es que espabilarse. El humano tiene un enorme poder de resistencia, lo hemos comprobado de nuevo con la pandemia del Covid-19. En nada de tiempo, a nivel científico han salido unas vacunas que ya existían pero que han debido ser adecuadas contra reloj para afrontar el problema. A nivel cotidiano, nuestra capacidad de adaptación ha sido extraordinaria, hemos echado mano de la propia tecnología y la sociedad no se ha detenido del todo al tiempo que hemos aprendido para casos similares futuros que sin duda llegarán. En la universidad, que es donde trabajo, nos hemos visto obligados a enfrentarnos a clases y diversos actos académicos en línea y semipresenciales que nos han supuesto una considerable tensión. El teletrabajo se ha incrementado y en bastantes casos se ha quedado entre nosotros.

Las ansiedades y las depresiones actuales son el precio que hemos de pagar ante pandemias y ante todo el avance tecnológico que es imparable. Así que, digámoslo claro, utilizando el libro y la película inspirados en la vida de “El Lute”, ese delincuente que, desde la ignorancia, fue encarcelado por robos menores y aprovechó la condena para estudiar una carrera: “Camina o revienta”. Podemos intentar paliar los males que acompañan al progreso, pero cada cual tendrá que poner bastante de su parte para que una nueva selección natural no lo deje orillado.

La web Economía3.com, en texto de Borja Ramírez, nos informa sobre “Los empleos del futuro y los que desaparecerán, según el World Economic Forum”. En España, aquellas tendencias globales que tendrán un impacto en las dinámicos de empleo serán las inversiones en la transición verde de las empresas, con un 57% de influencia positiva en la creación de trabajo. Será también la inversión, pero esta vez centrada en las operaciones para adaptarse a las medidas contra el cambio climático, la segunda mayor impulsora de la creación de empleo, con un 53%.

Las tecnologías que transformarán la industria se relacionan con el big data, plataformas digitales, apps, encriptación y ciberseguridad. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la economía mundial está amenazada de desaceleración y si eso llega a producirse, España en general y Andalucía en particular sufrirán las consecuencias en mayor medida. ¿Por qué? Una de las causas la señala Laura Fernández Durán, profesora del Departamento de Economía y Empresa en Universidad CEU Cardenal Herrera: “La incorporación de las tecnologías digitales en las pequeñas y medianas empresas españolas va en aumento, pero aún queda mucho camino que recorrer. Según el informe sobre el Estado de la Digitalización de las Pymes Españolas elaborado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) junto a la fundación Cotec, el 75% de las empresas españolas apenas están digitalizadas y tan solo un 34% de ellas tiene previsto invertir en tecnología”. Añade la profesora Fernández Durán: “la mayoría de nuestras pymes no cuentan con personal cualificado; no cuentan con recursos para digitalizar sus negocios ni conocen los mecanismos para llevar a cabo el proceso de digitalización; y, por último, encuentran muchas dificultades para conseguir financiación”.

Sin embargo, “según el informe del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI) -escribe Fernández Durán- ha aumentado en las pymes, de manera considerable en los cinco últimos años, el acceso a banda ancha fija, las ventas por comercio electrónico, la conexión a internet y el uso de medidas de ciberseguridad”.

Por otra parte, en el sector de las grandes firmas, en los próximos cinco años será el puesto de científico de análisis de datos el rol que más aumentará, con un incremento del 41% en el número de estos profesionales. También aumentarán los profesionales de desarrollo de negocio y los gestores de proyectos. Por contra, los puestos cuya demanda se verá reducida en el futuro coinciden con aquellos cuya labor puede ser fácilmente automatizada. En concreto serán los especialistas en recursos humanos, que disminuirán un 14%, los encargados de la contabilidad, con un 12% menos. Son los empleados de entrada de datos aquellos que más desaparecerán, con una caída del 29% en el número de profesionales.

En mi libro Evolución, Historia y Comunicación en un mundo digital (2020), ya recogí cinco trabajos que a corto plazo mermarán su presencia humana ante la llegada de la Inteligencia Artificial (IA). 1. En el sector de la medicina, los robots ya se están utilizando en la medicina actual sobre todo en actividades enfocadas al diagnóstico de enfermedades y a intervenciones que requieren de cirugía avanzada. Un robot en este tipo de intervenciones puede llegar a niveles de precisión imposibles para un médico humano. Un caso reseñable en este ámbito es el Sistema Quirúrgico Da Vinci, un equipo de cirugía robótica desarrollado por la empresa norteamericana Intuitive Surgical.

2. Obreros de la construcción. Los empleos de ejecución manual como la construcción también están bajo amenaza por la automatización e implantación de sistemas inteligentes en ciertos procesos. La tecnología SAM (semi-automated mason, o albañil semi-automatizado) es un sistema de construcción automatizado que pone ladrillos cuatro veces más rápido que un obrero humano.

3. Camioneros y taxistas. Dentro de menos de 10 años una tercera parte de todos los camiones se moverán por las carreteras de forma autónoma. Así lo afirman los expertos. Si tomamos como referencia el dato de que en EEUU hay casi 4 millones de camioneros es el momento de replantear la adecuación de esta profesión. Además, la empresa Otto Motors, compañía fundada por un grupo de exempleados de Google y apoyada financieramente por Uber, tiene el objetivo de crear el futuro de la conducción autónoma dejando, de este modo, obsoletos a camioneros y taxistas.

4. Asistentes jurídicos y analistas financieros. Según un informe de Deloitte Insight, tareas como la revisión de documentos y la búsqueda de datos necesarios para los diferentes casos legales son actividades que se verán mejoradas con el uso de la inteligencia artificial. En la actualidad la utilización de la robótica se circunscribe a gestiones básicas de auditoría, búsqueda de información en internet y revisión de contratos, pero su alcance, sin duda alguna, será mayor en el futuro. En el caso de los analistas financieros, la robótica e inteligencia artificial tendrán la capacidad de detectar tendencias y generar proyecciones financieras de manera más rápida y con mayor exactitud.

5. Cocineros y camareros. Otro sector que corre peligro es el de la hostelería. Algunas previsiones dicen que en menos de 5 años los robots podrán llegar a sustituir a una gran parte de los cocineros y camareros en todo el mundo, sobre todo en las cadenas de alimentación rápida.

Son estimaciones que no hay que tomarlas al pie de la letra pero que sin duda se harán realidad poco a poco. Vamos, que ya son realidad, tenemos camareros robots en restaurantes de París, por ejemplo. La propaganda oficial del mercado intenta tranquilizarnos afirmando que se van a crear nuevos puestos de trabajo, pero ya no serán fáciles de obtener, se necesitará mucha preparación. La demanda de profesionales especializados en el desarrollo y mantenimiento de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial , la ciberseguridad y la analítica de datos, está en constante crecimiento.

En pocas palabras, quiero decir con todo lo anterior, si pienso en mi ciudad, Sevilla, que podemos divertirnos en la Feria, en El Rocío, rezar para que llueva o colocar a la ciudad en lo más alto del sector turístico. No hay problema, siempre que no se pierda de vista este aspecto clave para nuestra existencia presente y futura.