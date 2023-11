Rufián saca músculo y "quizá" obligar a Sánchez a un referéndum

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha presumido este miércoles de la capacidad de su partido para obligar al candidato a la reelección, Pedro Sánchez, a acabar "hoy" con la represión en Cataluña y "quizá" para que "mañana" se vote en un referéndum.

En su réplica durante el debate de investidura, Rufián ha dicho que la diferencia entre que Sánchez escuche al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, reacio a la amnistía, o al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, depende de la fuerza que tenga ERC para que escuche al segundo, proclive a los pactos con los partidos independentistas.

"No es que no le tengamos fe, es que tenemos memoria", ha recalcado el portavoz catalán, que ha instado a Sánchez a no jugársela.

"Mire este hemiciclo, mírelo. ¿Ve alguna alternativa a nosotros? ¿Ve aquí a Albert Rivera, a Inés Arrimadas? ¿Los ve? No. No se la juegue. No se la juegue, créame", le ha advertido.