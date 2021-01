"Me daba dinero para mis cosas" , ha insistido la acusada, que ha achacado la denuncia al cese de la relación "mercantil" entre ambos -"me estaba pagando por un servicio", ha reiterado-. Y ha considerado que las enfermedades, operaciones o accidentes se las "inventaba" el hombre, que tenía que dar "explicaciones" y "justificaciones" a su hermano , que al igual que un amigo le había prestado dinero para dárselo a ella después de quedarse sin patrimonio.

Y aunque ha negado conocer el patrimonio que tenía el hombre -"claro que no: nunca pregunto yo esas cosas"-, sí ha admitido que le pedía dinero, pero para sus "cosas". "El sabía que no era para operaciones", ha puntualizado, reconociendo únicamente una intervención de cirugía, estética (de pechos).

La mujer, rumana de 32 años, ha relatado que conoció al hombre, profesor jubilado, en 2015 en el club donde trabajaba. "Se enamoró de mí" , ha destacado, para indicar que fuera de su jornada laboral salían "muchas veces", como "pareja". "Le encantaba estar conmigo", ha reafirmado. Aunque "él sabía perfectamente que me tenía que pagar para estar conmigo" , ha precisado.

" Él sabía perfectamente que no le engañaba . El dinero era para mí, para mis gastos", ha manifestado este lunes en el juicio, celebrado en la Audiencia Provincial en el que se enfrenta a 7 y 8 años de cárcel que piden la fiscal y la víctima.

La trabajadora de un club de alterne de Cantabria acusada de estafar casi un millón de euros a un cliente ha asegurado que él se enamoró y que ella le pedía dinero para sus "cosas", no para enfermedades, operaciones, accidentes o situaciones familiares extremas, como sostienen las acusaciones.

La mujer ha corroborado que firmó al hombre un reconocimiento de deuda, ya que su intención era devolverle las cuantías, "pero poquito a poco", extremo que no llevó a cabo.

" Yo le mandaba cantidades de dinero con la idea de recuperar la deuda ", ha confesado el afectado, que se vio, junto a su hermano, obligado a " vender todo nuestro patrimonio ", hasta que llegó a la "conclusión" de que no la tenía que dar "ni un duro más".

Así, se vio "metido en un pozo" , en el que le fue dando distintas sumas -durante dos años y que oscilaron entre 2.000 y 49.000 euros- y si no le daba más "cerraba la puerta" a que le devolviese las anteriores: un total de 922.000 euros que ella "siempre prometía" reintegrar, argumentando también que tenía propiedades en su país.

Durante los interrogatorios, ha admitido que nunca ha padecido cáncer o recibido tratamiento por ello -como sí declaró ante el juez instructor, contradicción que ha justificado porque no entiende bien el idioma- ni ha sufrido accidentes por los que haya estado en coma durante meses ni precisado traslados en helicóptero medicalizado de Bucarest a París.

Y tampoco ha sido "extorsionada" por banqueros, abogados o policías de Rumanía, como relataba al pedir dinero o justificar el impago de la deuda acumulada, requerimientos ante los que también esgrimía "problemas" con el Gobierno de su país que le impedían hacer extracciones de sus cuentas.

Sin embargo, en la vista oral, a petición de la fiscal se han reproducido cerca de medio centenar de audios de los "miles" que la acusada envió por WhatsApp a la víctima, y que evidencian lo anterior. "Si tú pones 10.000 euros, te pago el dinero en 24 horas", manifiesta en uno ellos.

Antes de reproducir las grabaciones, ella ha insistido en que "él sabía perfectamente que no era verdad" todo eso. "Me daba dinero para mis cosas", ha reiterado la mujer, que ha precisado que la primera solicitud, de 2.000 euros, fueron para su madre, que estaba "malita".

No obstante, el afectado ha asegurado que le contó que lo necesitaba para el entierro o funeral, porque supuestamente había muerto, aunque "me he enterado de que su madre estaba viva", ha asegurado en el juicio.

"Eran para mí, para unas cosas que tenía que hacer", ha precisado a preguntas del abogado de la acusación particular, al que ha negado que su madre estuviera enferma, aunque a la misma cuestión formulada por su representante legal ha contestado por contra que sí fueron para su progenitora.