Sánchez desacredita el liderazgo de Feijóo por «insolvencia» y «mala fe»

Sobre la inestabilidad que sufre Europa por la invasión rusa de Ucrania, Sánchez ha descartado tomar medidas «drásticas» para reducir el consumo energético, aunque ha reconocido que tanto España como Europa se están preparando para el «peor» escenario de cara al invierno, que sería el generado por un corte total del suministro desde Rusia.

Ante la actitud de Vladimir Putín, que utiliza la energía como «arma de guerra», el Gobierno trabaja en reducir su dependencia de los combustibles rusos a través de la diversificación de suministros, el impulso a las renovables, las políticas de ahorro y eficiencia energética y la solidaridad con Europa.

Sin embargo, y a pesar de estar en una posición «mejor» que la de otros socios europeos con mayor dependencia del gas ruso, Sánchez ha explicado que la crisis energética lastrará el crecimiento económico, y no descarta nuevas medidas de ahorro si se produce un corte total del suministro.

Pese a ello, ha defendido que las medidas puestas en marcha el pasado 10 de agosto, que entre otros aspectos regulan los termostatos en determinados edificios y el apagado de escaparates, han permitido reducir el consumo energético en un 4,7 % desde que entraron en vigor.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desacreditado la gestión y las propuestas de Alberto Núñez Feijóo como líder del PP, ya que considera que desde que asumió esa responsabilidad ha actuado con «insolvencia» y «mala fe» y ha utilizado el insulto y la mentira apoyado por los poderes que le auparon.

Sánchez ha replicado este martes a Feijóo en el debate del Senado sobre el ahorro energético utilizando una serie de declaraciones del presidente del Partido Popular que considera que le ponen en evidencia.

El jefe del Ejecutivo, que ha acusado al líder de los populares de intentar usar las consecuencias de la guerra en Ucrania para derribar al Gobierno (algo que ha advertido que no logrará), ha lamentado que sea imposible pactar con el principal partido de la oposición.

Tras reconocer que cuando se desveló que Feijóo era el posible sustituto de Pablo Casado al frente del PP, tuvo la esperanza de que el diálogo fuera posible, ha asumido que no lo es.

Sánchez ha señalado que el presidente del PP se presenta como gran gestor y líder solvente y ha considerado que los hechos lo desmienten.

A partir de esa aseveración ha puesto ejemplos para apuntalarla, como las declaraciones de Feijóo acusando al Gobierno de «forrarse» con la recaudación de impuestos cuando la mayor parte de ellos va a las comunidades autónomas.

El presidente del Gobierno se ha preguntado si eso se debe a su «insolvencia» o a su «mala fe», la misma pregunta que se ha hecho ante otras declaraciones del jefe de la oposición.

Entre ellas, su propuesta de una deducción del IRPF para inversiones en eficiencia energética que ya estaba aprobada desde meses antes o decir que en Galicia «lo rural no paga impuestos», que para Sánchez demuestra que su conocimiento en materia de impuestos es «justito».

También ha puesto como prueba de su desconocimiento que dijera en su primera intervención en el Senado que la prima de riesgo en España estaba en 250 puntos cuando eran 111, al confundir la cifra con los tipos de interés.

En la misma batería de declaraciones ha situado las que auguraron que España se asomaba a la recesión y que afirmara que el Gobierno está «sepultando» a los españoles bajo una gran deuda pública, cuando ésta se ha reducido en el plazo de un año.

Pero a renglón seguido ha recordado que Feijóo asumió la presidencia de la Xunta con una deuda pública de 3.900 millones en 2009 y la dejó este año en 11.300 millones.

A todo ello ha sumado que Feijóo haya dicho que el Gobierno no puede subir las pensiones conforme al IPC porque eso superaría la regla de gasto, cuando ha subrayado que las pensiones no computan en esa regla.

Sánchez ha descalificado igualmente propuestas como la de ampliar la vida de las centrales nucleares, pero sí ha reconocido su coincidencia con la petición del presidente del PP de reducir el IVA del gas al 5 %.

«El Gobierno no se guía por el criterio de llevarle a usted la contraria, señor Feijóo. Si hay una medida conveniente para el país, pues se adopta sin importar con quién coincida», ha añadido.

El presidente del Gobierno, tras todas las «meteduras de pata» y «errores encadenados y muy serios» de Feijóo, le ha pedido «estudiar un poco más, rodearse de buenos asesores y hacer propuestas sólidas y solventes».

También ha reprochado al presidente del PP que le insultara comparándole con un dictador citando la novela de Gabriel García Márquez «El otoño del patriarca», en otra prueba de «insolvencia cultural o mala fe»; sus ataques a la denominada «excepción ibérica» para abaratar el precio de la factura eléctrica o el bloqueo para renovar el Consejo General del Poder Judicial.

Para Sánchez, lo que Feijóo quiere para España choca con el interés general y sólo beneficia «a quienes le auparon y le alientan con entusiasmo», unos poderes «con terminales mediáticas» que le aplauden de forma constante.



Feijóo pide a Sánchez que rompa con sus socios y se apoye en el PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rompa sus alianzas con sus actuales socios y busque el apoyo de su partido para acabar la legislatura ante un momento «crítico».

Feijóo ha aclarado que esta oferta no implica que el PP sea un socio parlamentario permanente durante su intervención en el Senado, donde el jefe del Ejecutivo y el líder de la oposición han protagonizado un cara a cara en la comparecencia de Sánchez para abordar la crisis energética.

«Usted gobierna como gobierna y con quien quiere. España no merece un Gobierno volátil, sobredimensionado, que pide sacrificios pero no hace ninguno o un Gobierno sometido. Señor Sánchez, rompa con sus alianzas, cese a los ministros que usted no ha nombrado, cese también a los ministros que no están a altura del momento crítico», ha reclamado el presidente del PP.

Ha asegurado Feijóo que nadie en España cree que sea «más constructivo Bildu que el PP», que sea «más fácil una mesa de diálogo con ERC que con el PP» o que «vaya a proponer más ocurrencias el PP que Podemos». Y se ha comprometido a ser «siempre» «aliado» del país y a estar dispuesto a «desgastarse», al contrario que Sánchez.

Según el líder del PP, «en vez de crear un comité de crisis en Moncloa», Sánchez ha puesto a un funcionar un «comité de campaña». A su juicio, España «no puede seguir un año más a merced de las urgencias demoscópicas» del Gobierno. Además, ha pedido al Ejecutivo que se atreva a «hablar con los ciudadanos sin un casting previo como el que hizo ayer en la Moncloa».

Feijóo ha enmendado las medidas adoptadas por Sánchez ante la inflación o la crisis energética, ha alertado sobre el desempleo y ha desgranado nuevas medidas de su propuesta energética, como premiar el ahorro energético en los hogares, en vez de imponer «racionamientos».

Además de criticar el «no es no» de Sánchez a sus ofertas de pactos, el líder del PP ha celebrado que el Gobierno haya «rectificado» y haya incluido a las empresas de cogeneración en la excepción ibérica. Los populares se atribuyen la autoría de esta medida, que pidieron el pasado fin de semana, mientras que el Gobierno sostiene que el viernes lo acordó ya con el sector.

El líder del PP ha apuntado además que el Gobierno ha copiado al PP la reducción del IVA del gas pese a haberlas rechazado previamente y se ha preguntado si el «volantazo» es «fruto de la improvisación, la falta de rumbo o las encuestas».

Feijóo ha criticado además como «demagógico» que con un precio de la luz más alto que con Mariano Rajoy no se hable ya de pobreza energética y ha propuesto emplear el término «miseria energética». Ha negado además que las medidas que prepara la Unión Europea para intervenir el mercado eléctrico o poner impuestos a las eléctricas sean como las formuló Sánchez.

El líder del PP ha acusado al Gobierno de contestar o a la inflación o a la pérdida de empleo diciendo que él es «Fraga» o que es «catastrofista» e «ignorante» y ha advertido: La mayoría de las familias españoles han agotado la nómina de septiembre la primera semana del mes (...) Ahora tiemblan ante cualquier imprevisto», ha recalcado Feijóo.