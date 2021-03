Sánchez y Casado abren la campaña madrileña con acusaciones mutuas

El rifirrafe entre Sánchez y Casado en la sesión de control al Gobierno ha comenzado con el líder del PP preguntando al presidente sobre el balance del primer año de la pandemia. En su respuesta, Sánchez ha defendido que el Gobierno se ha enfrentado "a la peor crisis de la humanidad en los últimos 100 años", mientras el PP ha dicho "no a todo".

"No hace falta que se cambien de sede, quédense en Génova y ahórrese la mudanza porque representa la peor versión del PP, la de la corrupción y la ultraderecha", ha enfatizado Sánchez.

"El país se le está yendo de las manos. Gobernar no es eso, no es usar el BOE como un guión de Juego de Tronos ni usar a los ciudadanos como peones de una partida de ajedrez, ni es poner a sus aprendices de brujo a hacer alquimia con las instituciones del Estado. No todo vale por el poder", ha reclamado.

En esta línea, Casado ha acusado a Sánchez de "conspirar" para cambiar los gobiernos de Murcia, Madrid y Castilla y León mientras seguían falleciendo ciudadanos por Covid.

También ha aprovechado para cargar contra Iglesias y el "legado" que deja a su marcha del Gobierno, que consiste, a su juicio, en que "más de 30.000 ancianos han muerto en residencias" y "55.000 han muerto esperando su prestación por dependencia". "Ese es el único legado del señor Iglesias. Su escudo social era volver a Vallecas en coche oficial", ha apostillado.