Sanidad descarta la vacunación obligatoria o nuevas cuarentenas ante ómicron

España sigue sin plantearse ampliar medidas como la vacunación obligatoria o nuevas cuarentenas para atajar el aumento de la transmisión y la amenaza de la variante ómicron, aunque ha insistido en su llamamiento a reforzar la campaña de terceras dosis y evitar aglomeraciones de cara a las navidades.

"El sentir mayoritario de todos los miembros es seguir con las medidas que tenemos, vacunar, vacunar y prevenir", ha subrayado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al término del segundo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ordinario que se celebra este año, en este caso en Córdoba.

De esta forma, Sanidad descarta imponer la vacunación obligatoria como están haciendo algunos países de nuestro entorno, el último Alemania, porque, entre otras cosas, en España "la situación es diferente".

"Somos el país que mayor cobertura vacunal tiene del mundo. Por tanto el objetivo en España es continuar vacunando de la forma que lo hacemos", ha dicho la ministra, quien ha querido reconocer "la altísima responsabilidad de los españoles que entienden que la vacunación no solo es un derecho sino un deber para proteger a los demás".

Porque la diferencia del impacto de la pandemia en los vacunados y los no vacunados sigue ensanchándose: el informe de esta semana revela que la incidencia en el grupo de 60 a 80 años es siete veces mayor en los no vacunados y la de hospitalizaciones 16 veces mayor. En el grupo de 30 a 59, los ingresos hospitalarios se multiplican por nueve en aquellos no vacunados.