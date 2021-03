Se admiten las mociones de censura y las elecciones de Ayuso, en el aire

Estos dos grupos cuentan con dos representantes cada uno en la Mesa, órgano que completan el PP (2 miembros) y Vox (1), y donde no tienen representación Más Madrid ni Unidas Podemos.

Con esta decisión, la Mesa entiende que la Asamblea no está disuelta hasta que el decreto de Ayuso se publique el jueves en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) , porque de lo contrario no podría haber admitido a trámite las mociones.

Más Madrid ha registrado la moción a las 13 horas mientras que el PSOE lo ha hecho a las 13.07 con Mónica García y Ángel Gabilondo como candidatos, respectivamente.

Fuentes del Gobierno regional han señalado que Ayuso ha firmado el decreto con la convocatoria de elecciones a las 12 horas y "la decisión queda decretada en ese momento" por lo que "cualquier moción de censura es posterior a esa decisión".

Sin embargo, la Mesa ha actuado bajo la premisa de que el decreto no está en vigor al estar pendiente su publicación en el BOCM, con lo que considera no hay razón para no admitir las mociones de censura.