Se confirman 4 fallecidos y 20 desaparecidos, que los bomberos no esperan encontrar con vida, en la finca calcinada en Valencia

Estamos ante el incendio más virulento de la ciudad de Valencia en toda su historia.

Los bomberos han instalado grandes colchonetas en la zona común del edificio para permitir que algunos vecinos atrapados en las plantas más bajas puedan saltar con seguridad.

El incendio habría empezado concretamentre en la puerta 86 en la que en el momento del inicio de las llamas no había nadie en la vivienda, según explicó el conserje de la finca. «No sabemos cómo ha empezado porque además no tenemos instalación de gas, todo funciona con electricidad... eso sí, la fachada es de alucobond que no es precisamente inflamable pero sí la fibra que hay debajo», dijo entre sollozos Adriana, la administradora de la finca.