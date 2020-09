¿Se puede dar clase sin haber pisado antes un aula?

Dar clase en un centro educativo no es tarea fácil y los profesores necesitan, además de estudios superiores, conocimientos de pedagogía, didáctica o unas prácticas "in situ". Permitir que un titulado sin más entre en un aula para solucionar un problema de escasez de docentes no parece satisfacer a la comunidad educativa.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha anunciado que se va a flexibilizar, "de manera excepcional y limitada" por la pandemia del coronavirus, los requisitos para el ejercicio de la docencia y no hará falta tener hecho el Máster de Formación del Profesorado de Secundaria (ESO) y Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas, conocido como MAES.

Es "una rebaja" de lo que es la labor docente y provocará que dé clase "gente que no ha pisado un aula", coinciden en señalar a Efe decanos de la Educación, profesores, directores, orientadores e inspectores.

La presidenta de la Conferencia Nacional de decanos de Educación, Carmen Fernández Morante, expresa "perplejidad" cuando las recomendaciones internacionales inciden "en reforzar la función didáctica y pedagógica" en Secundaria.

Considera que la medida tomada con las comunidades es "una agresión directa a la profesión docente, a los cientos de miles de titulados y estudiantes del Máster de Secundaria y a las universidades de este país como responsables de la formación inicial del profesorado".

Una opinión respaldada por los rectores de CRUE, que en un comunicado se han ofrecido al Ministerio para revisar este medida.

Fernández Morante se pregunta dónde están contratados los 114.799 profesores que terminaron sus estudios entre 2015 y 2019.

Una medida como esta "apuntala la creencia errónea de que para ser docente basta con conocer la disciplina", enfatiza.

En la actualidad, para ser maestro de Infantil y Primaria se estudia Magisterio -incluye materias de pedagogía, sobre cómo motivar a un alumno o cómo funciona un centro educativo- y si se quiere impartir enseñanza en ESO, Bachillerato o FP se puede tener otra titulación superior (de acuerdo a un decreto sobre especialidades) pero hay que hacer el citado máster.