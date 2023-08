Selecta nevería para refrescar el verano y pensar

El profesor y novelista Juan Rey publica un libro recopilatorio de columnas editadas en El Correo de Andalucía en el que desliza sus irónicas críticas contra un determinado verano y sus veraneantes especiales al tiempo que nos deleita y nos induce a pensar en la vida cotidiana

Selecta nevería es el título de un libro que Juan Rey ha publicado este año en la editorial Extravertida. Juan Rey fue, hasta hace poco que se jubiló, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, especialista en el análisis del discurso publicitario. Es ensayista, novelista y poeta, recuperó del olvido casi total al ilustrado sevillano Manuel María del Mármol a través de su tesis doctoral en Filología -posteriormente firmó otra sobre la imagen del hombre en la publicidad- y ha recibido varios galardones literarios.

El curioso impertinente

El libro recopila columnas que bajo la sección “Selecta nevería” aparecieron en este diario entre 1993 y 1997, completadas por breves relatos. Las columnas, por cierto, a pesar de tener una edad, están más frescas que una lechuga fresca. Es una delicia para leer en cualquier momento, tiene todos los ingredientes que se le pueden pedir a un libro hoy: agilidad, calidad, brevedad en sus distintos apartados, amenidad, actualidad y profundidad.

A mí me gustan especialmente las críticas de Juan a la vulgaridad de la gente, algo que es visible en casi toda la obra pero muy en concreto cuando se refiere a esta época estival. Juan es un gran observador de su entorno, algo que se le debe exigir a un periodista y a un experto en comunicación si es que desea destacar en su cometido. En el libro aparece ese curioso impertinente y estudioso de un mundo actual o pasado que llevará también a sus novelas como fue el caso de El manuscrito de Omnium Sanctorum, finalista del Premio Ateneo de Novela de Sevilla.

Cines de verano

El título de la sección periodística, antes, y del libro, ahora, Selecta nevería, lo ha recogido el autor inspirándose en los viejos cines de verano. Nada más comenzar el texto nos explica cómo eran aquellos cines que hoy son pura arqueología y mañana meros recuerdos. Contaban con dos partes, la de delante para ver cine y en la parte trasera había un bar, ambigú o servicio de bebidas. Los cines de verano más “distinguidos” anunciaban la película y añadían la frase: “Selecta nevería”. El personal veía la película al tiempo que comía, bebía y fumaba. A veces había que interrumpir la cinta para cambiar de carrete. La gente silbaba entonces o cuando se besaban en la boca los protagonistas.

Chiringuitos

En una de sus columnas el autor afirma: “caminamos siempre sobre el filo de un abismo que ignoramos. O queremos ignorar”. Tal vez por eso, porque lo queremos ignorar o lo intuimos, nos gusta huir por estas calendas a lugares veraniegos donde supuestamente espantar penas y agobios. Para Juan Rey, el chiringuito “representa a la perfección el espíritu español”. “No hay ninguna razón que explique el triunfo de este negocio tan repentino y lucrativo. No son cómodos. No son higiénicos. No son baratos. Y sin embargo la gente continúa frecuentándolos con una devoción inagotable”. “Allá que va el grupito de veraneantes clásicos con la barriga desbordándoles por encima del bañador”. El autor se pregunta por la causa de la atracción chiringuitera. “Nadie lo sabe. Tampoco nadie se lo cuestiona”. Los clientes protestan por unas cuestiones o por otras, “y sin embargo al día siguiente allí estarán todos otra vez yendo y viniendo como hormigas achicharradas”.

En los chiringuitos pueden sonar a toda pastilla diversas músicas como por ejemplo la música “Lolailo” sobre la que ironiza Rey al anotar: “Donde se ponga una buena rumba de Los Chichos que se quiten las cantatas de Johan Sebastian Bach y toda su parentela. Dos familias, dos estilos”.

Todo lo anterior se produce en un contexto socioeconómico mundial que Juan Rey resume en algunas de sus columnas con textos como el siguiente: “Los occidentales tienen mala conciencia de vivir tan bien mientras a través de las pantallas (y sólo a través de las pantallas) ven que otros pueblos no tienen hamburguesas que comer ni cocacola que beber”.

El Betis

Las vacaciones consiguen que muchas personas posean una ilusión y por tanto una vida más llevadera. Pero no sólo ellas. “El Betis es ese ideal que espolea la lucha diaria y hace llevadera una existencia mediocre y anodina”, escribe Rey. Por supuesto, el Betis y el Sevilla, que la otra noche, la de la final de la supercopa de Europa contra el Manchester City, era para mí patético ver a unos hinchas frente a la pantalla del televisor de un bar sevillano ataviados con los colores sevillistas y pegando saltos y gritos como si estuvieran en el campo y los allí congregados para tomar unas cervezas y unas tapas debiéramos aguantar sus explosiones de júbilo o sus decaimientos. Pero así son protagonistas, el postureo de siempre que hoy se luce aún más.

Libros y mascotas

En el verano han irrumpido de un tiempo a esta parte otros seres: las mascotas humanizadas como irrenunciable acompañamiento si es que no se han dejado abandonadas por ahí después de explotarlas como entretenimiento de los niños y tortura para los mayores. Sin embargo, para Juan Rey, “el mejor amigo del hombre no es el perro sino el libro”. Ahora bien, los buenos libros, si son malos, “es mejor que ni los abras o se los regales a tus enemigos o los eches directamente al cubo de la basura”. Yo creo que deben rular por ahí demasiados libros malos, empezando por los de autoayuda inspirados en la filosofía de Gringolandia. En un año se han editado en España más de 80.000 títulos controlados o “censados”. Si añadimos los “clandestinos” ni te cuento. Más autores que lectores. Hay que separar la paja del grano, la hojarasca de los Selecta nevería. O de la obra de un autor -olvidado- que reivindica Rey: Alfonso Grosso. “Fueron sus novelas un fulgor en la noche oscura de España”, escribe nuestro protagonista.

Tinto de verano

Dedica Juan Rey un espacio al famoso tinto de verano, maravillosa bebida sureña. Dice Juan que Plauto debería haber tenido en cuenta que no sólo el hambre agudiza el ingenio sino la sed también y buena prueba de ello es “la invención del tinto de verano en esta tierra tórrida y calcinada”. Ni es tinto ni es gaseosa, es tinto de verano. Y no acaba ahí la cosa sino que hay que añadirle hielo. En este punto se debe tener cuidado con los camareros que se exceden con los cubitos “y la bebida se reduce a cuatro gotas que se van en un sorbo. La invención se transforma en goce cuando al tinto se le añade una rodaja de limón”.

Chandalismo y siesta

Se detiene nuestro autor en otros asuntos que también van unidos al verano, si bien cuando trata sobre lo que llama el chandalismo y sus variados modelos el asunto es aplicable todo el año. También se aplica diariamente la siesta -o eso debería hacerse, según mi punto de vista- y en verano más. Juan Rey se detiene en este punto. “La siesta es una hora sagrada”. “Los andaluces son unos haraganes, dicen, se pasan las horas durmiendo”. Ahora bien, una elemental observación nos lleva a concluir, como hace Rey, que “jamás se oye decir que en Islandia la gente se acuesta a las siete de la noche ni que en Suecia a las cinco de la tarde no hay un alma en la calle, ¿qué puede hacer un sueco a esa hora en la calle con una temperatura de frigorífico?”.

Sosiego y olvido

Y así van desfilando estos y otros temas atractivos en esta obra. Tal vez el autor anhele la llegada de septiembre, cuando, según él, los niños se resisten a ir al cole y los mayores, al llevarlos, sienten nostalgia de tiempos pasados. O bien desee unas vacaciones como las que describe en uno de sus relatos cortos, en las que se rompe con las obligaciones habituales y se deja a un lado el tiempo para leer, formarse e informarse, todo sin prisas, sin agobios, saboreando el contenido de una Selecta nevería.