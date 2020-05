Sevilla pasa a Fase 2: ¿qué se puede hacer desde el lunes?

En esos lugares, se eliminan las restricciones tanto para los niños como para la práctica al aire libre de actividad física no profesional, se podrán autorizar los mercados al aire libre y reabrir al público los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local, excepto las discotecas y bares de ocio nocturno.

El aumento de temperaturas puede dar lugar a desplazamientos a la playas, pero hay que recordar que los movimientos a otras provincias sólo estarán permitidos una vez haya finalizado la desescalada, es decir, hasta que se pase la desescalada (fases 0 a 3) y estemos en la fase de la «nueva normalidad». Esto implica que un ciudadano no podrá ir a su segunda residencia si esta está en otra provincia, «hasta que esas dos provincias no estén en la nueva normalidad». En el caso de que esa vivienda se ubique en la misma provincia que el domicilio habitual sí se podrá ir desde la fase 1. La movilidad interprovincial estará restringida, por tanto, para evitar la movilidad del virus de un área a otra, y un sevillano, por el momento no podrá desplazarse a la playa hasta que finalice la desescalada.