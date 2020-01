«Si tuviera un hijo de 12 años lo vacunaría contra el VPH»

El nuevo calendario de vacunas del Comité Asesor de Vacunas - Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) ha dado un giro sustancialmente, por primera vez se unifican todas las vacunas en un mismo calendario, tanto las financiadas como las no financiadas. Se incluyen las infantiles así como las de adultos. Y sugiere vacunar también a los niños contra el VPH, virus del papiloma humano, implicado en la mayoría del cáncer de cuello de útero. En nuestro caso, hasta ahora, la administración andaluza solo financia la vacunación en niñas.

Lo que viene a decir la AEP es que ha creado un calendario, con el visto bueno de los expertos, para velar por la protección de la salud de todos los españoles, y cada comunidad autónoma decida lo que puede o no financiar.

En este sentido, hemos quedado para hablar con uno de los profesionales sanitarios que más tiempo y esfuerzo dedica a defender el valor de las vacunas en Sevilla y fuera de Andalucía. El doctor Alfonso Carmona Martínez es la referencia pediátrica de media sociedad sevillana. Además de fundar el Instituto Hispalense de Pediatría, hace más de una década creó la Fundación IHP para colaborar en el desarrollo de vacunas a nivel internacional. Coordina anualmente varias campañas de vacunación en Costa de Marfil, donde ya se han vacunado a más de medio millón de niños y adultos, principalmente contra enfermedades originadas por la falta de higiene.

“Las enfermedades no son únicas de los niños, son de toda las edades pero en la infancia son más prevalentes. Conforme nos vamos haciendo adultos nos inmunizamos y por lo tanto estamos más protegidos”, recuerda el doctor Carmona. Por eso, resulta muy positivo que se haya establecido un calendario de vacunas desde los primeros días del niño hasta la etapa anciana. “Este es uno de los mayores aciertos del Comité Asesor de Vacunas de la AEP, hacer un calendario para todas las edades”.

Otro de los valores positivos del nuevo calendario, según el pediatra experto en vacunas, es que recomienda la vacunación contra el VPH también en niños. “Hay suficiente evidencia científica de que la vacunación contra el VPH en niñas es eficaz, pero al inmunizar solo a las niñas estamos reconociendo una verdad a medias y, según el refranero español, una verdad a medias es una mentira”.

“Teniendo en cuenta que varias cepas del VPH se transmiten por contacto sexual y están relacionadas con la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino, vacunando al hombre no solo protegeremos a este, sino también evitaremos la transmisión de estas enfermedades”.

Añade el doctor Alfonso Carmona que “si hemos asumido que debemos vacunar a niños y niñas contra el sarampión, debemos hacer lo mismo en el caso de la lucha contra el VPH: intentar hacer la vacunación de la manera más extensa para que sea eficaz, porque si no conseguimos vacunar por lo menos el 85-90% de la población en riesgo, no conseguimos la eficiencia necesaria para bloquear una determinada enfermedad. Si no inmunizamos a niños y niñas la protección es incompleta“.