Simón avisa a Torra: Si las CCAA no actúan, se tomarán «medidas de Estado»

No obstante, asegura que los datos que se tienen de los casos indican que hay muchos que son asintomáticos, no relacionados con casos conocidos, lo que implica, asegura, que muchos se han detectado por los cribados que se están haciendo en la población alrededor de los brotes.

Cree que "afortunadamente" se está reaccionando, se está controlando, confinando y tomando medidas de control importantes y admite que en esta situación hay que ser sensible porque "a toro pasado" siempre es más fácil decir que se podía haber sido antes. Pero ha insistido que en el caso de Lérida les "hubiera gustado a todos que hubiera sido un poquito antes . "Pero lo cierto es que no es fácil tomar este tipo de decisiones", admite.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el doctor Fernando Simón , cree que la Generalitat debería haber "tomado antes" la decisión de confinar Lleida y ha advertido de que si las CCAA no aplican las medidas que ahora son su responsabilidad , o llega un punto en el que no se sabe lo que está pasando, se tendrán que adoptar "medidas supracomunitarias" o "medidas de Estado".

Sin embargo, también ha señalado que el hospital de Lérida está teniendo un número importante de casos hospitalizados, algo que "no es una buena noticia", aunque cree que el porcentaje sobre el total de casos notificados es lo esperado.

Pero, insiste: "Nos hubiera gustado que no hubieran llegado a ese punto de saturación del hospital, que ahora mismo no parece que tengan problemas, aunque han tenido que poner un hospital aledaño, pero no parece que hayan superado la capacidad ampliada que tienen". "Hubiera sido deseable que no hubieran llegado a ese límite", ha remachado.

Al ser preguntado sobre a partir de qué momento el Gobierno tendría que volver a tomar la medida de decretar el estado de alarma, el doctor Simón ha dejado claro que "ahora mismo estamos lejos" ya que en la mayor parte del territorio español no hay un incremento de riesgo importante y los brotes se van controlando. Aunque ha admitido que algunos son más grandes de lo esperado y hay que tomar acciones un poco más drásticas.