Simón: El 8M no se suspendió porque no participaban personas de países de riesgo

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el doctor Fernando Simón, ha alegado que las manifestaciones del 8 de marzo por el día de la mujer y otros eventos que se celebraron ese fin de semana no se suspendieron porque no entraban en los supuestos de la orden que dictó el ministro Salvador Illa el 3 de marzo en la que se prohibían los eventos en los que fueran a participar personas que provenían de países de riesgo.

Así lo ha explicado al ser preguntado el motivo por el que tanto él como el ministro de Sanidad trasladaron a la comunidad Evangélica que no podían celebrar un congreso a mediados de marzo en España. Según el informe de la Guardia Civil, el director del CCAES y el ministro les dijeron que el citado congreso no se podía celebrar "bajo ningún concepto".

Según Fernando Simón el 3 de marzo, el ministro firmó un oficio recomendando varias cosas, como actuaciones en centros socio sanitarios, recomendación de celebrar a puerta cerrada eventos deportivos y también no celebrar eventos de masas con participación de personas procedentes de países de riesgo, así como la no celebración de congresos médicos para evitar que el personal sanitario que tenía que estar disponible no estuviera fuera de su puesto de trabajo o en riesgo de infectarse.

Por esas fechas, el 6 de marzo, ha recordado que tuvieron información de serie de eventos que se produjeron en CCAA del norte asociadas a un funeral y de otros brotes asociados a grupos poblacionales concretos en una zona de Madrid.

Estos hechos, ha afirmado el director del CCAES, incitaron al Ministerio a entrar en contacto con los coordinadores de estos eventos, uno de ellos el que preveían celebrar los evangélicos. Según Fernando Simón, esta comunidad religiosa les informó que tenían previsto que llegaran personas procedentes de 120 países para su Congreso y entre esos, había países de riesgo.

"Este evento de masas encajaba con el oficio que había firmado el Ministro", ha argumentado, por lo que se recomendó la no celebración del evento.