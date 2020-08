Simón: «Podría ser o podría no ser una ‘segunda ola»

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha negado que España se encuentre a nivel general en una situación de riesgo de colapso sanitario, tal y como han advertido este jueves nueve sociedades científicas.

En rueda de prensa este jueves, el epidemiólogo ha informado de que, en estos momentos, están ocupadas 3.212 camas convencionales de hospital y 383 de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), lo que supone un índice del "3 por ciento del total de camas". Sin embargo, hay casi 600 camas ocupadas más que el pasado jueves (2.747) y 100 más en UCI (292). Por comunidades autónomas, en estos momentos hay 1.000 hospitalizados en Madrid, 892 en Cataluña y 393 en Aragón.

"Ahora mismo no hay un riesgo inminente de colapso, ni muchísimo menos. El COVID-19 ahora mismo no está en riesgo de colapsar el sistema, absolutamente de ninguna manera", ha defendido rotundamente Simón, aunque ha reconocido que "es cierto que en algunos puntos concretos ha habido una presión superior", como en algunos hospitales de Aragón, Lleida o Madrid, donde "también está subiendo la ocupación hospitalaria pero no se está poniendo en jaque el sistema".

Simón ha argumentado que "no se está notificando ahora mismo una situación de alto riesgo", pero ha admitido que "dos o tres hospitales de Madrid tienen una situación más peligrosa". "Son llamadas de atención, tenemos que actuar, toda la población y todos los sistemas sanitarios, para mantener la tensión", ha comentado. Sin embargo, ha reconocido que Madrid "es una de las comunidades" en la que más se tiene que centrar la atención ahora, "como anteriormente Cataluña y Aragón".