Simón, sobre la viruela símica: «No es una enfermedad con transmisión importante»

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha manifestado que la viruela del mono "no es una de las enfermedades que tiene una transmisión importante entre humanos", pero "la precaución tiene que existir siempre" y se debe dar tiempo a que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y "valorar correctamente el riesgo".

Simón participa en la I Jornada Nacional 'Cómo protege la profesión veterinaria la salud del planeta?', que se celebra este sábado en Zaragoza. Ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que durante la pandemia no se ha trabajado solo con el coronavirus sino con otros riesgos y con otros patógenos que han ido surgiendo. "Ahora ha surgido uno, en particular, que hasta ahora estaba suscrito a unas zonas concretas de África occidental, no a toda África", ha querido dejar claro.

El doctor Simón ha expuesto la viruela del mono "es un problema de origen africano y en Europa se conocían básicamente casos importados y alguna pequeña transmisión local en algún país, en concreto Reino Unido ha tenido en los últimos años algunos casos importados y, a partir de esas importaciones parece ser que ha habido una transmisión en humanos que ha sido más amplia de lo esperado".

Ha añadido que "no sabemos cuánto más amplia, la amplitud no se valora únicamente por el número de casos, el número de casos es importante porque hay más de los que ha habido nunca fuera de África de viruela del mono, pero no es lo mismo si todos los casos tienen un punto único de transmisión o si son varias las cadenas de transmisión. Todo eso no los sabemos, se está investigando, hay que dar margen para hacer las investigaciones adecuadas y valorar correctamente el riesgo".

La viruela símica una enfermedad que tiene unas características particulares, ha apuntado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. "Las personas que nacieron antes de 1977 es muy posible que estén vacunadas con la vacuna de la viruela, vacuna que protege bastante bien de la viruela del monos". No obstante, ha estimado que "no tenemos todavía información suficiente para valorarlo y hemos de ser precavidos para no dar una sensación de riesgo que quizás en unos días cambie por completo".

Para Simón, "la precaución tiene que existir siembre, pero ahora mismo no hay que dar una situación de angustia excesiva". Esta enfermedad "se transmite por contacto con secreciones respiratorias prolongado y muy cercano o fundamentalmente por contacto con las secreciones de las pústulas que se generan durante la enfermedad".

Ha continuado diciendo que "no es una de las enfermedades que tiene una transmisión importante entre humanos, sabemos que cada año que pasa tenemos una nueva cohorte de población que no está vacunada contra la viruela, y la enfermedad no es en general de las más graves".

CASOS

"A fecha de ayer teníamos analizadas muestras de 30 pacientes, de ellos 7 estaban confirmados como viruela del mono, y luego había otros 23 en los que se había descartado viruela humana y se confirmó la presencia de un orthopoxvirus. En España no circula ahora mismo ningún orthopoxvirus, por lo tanto, la probabilidad de que estos casos que sean positivos que es muy alta, pero aún no tenemos la secuenciación del genoma para confirmar con certeza absoluta de que sea virus del mono".

Además de esos hay más muestras de casos sospechosos que se están mandando al Centro de Referencia de Majadahonda, y "cuando tengamos resultados se irá informando", ha comentado Simón.

Por su parte, la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, quien ha estado presente también en las jornadas sobre la profesión veterinaria, ha destacado que "por el momento no tenemos ningún caso sospechoso en esta comunidad autónoma. Estamos vigilantes, hemos establecido los protocolos de detección y siempre en coordinación con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias".

CORONAVIRUS

Respecto al coronavirus, Simón ha subrayado que "todavía no se ha acabado la pandemia" y "aunque tenemos una situación muy diferente a la de hace un año o dos, que se debe sobre todo al impacto enorme que están teniendo las vacunas, aún no se ha terminado".

Ha incidido en que "la situación es mejor, pero no se ha terminado, no podemos pensar que podemos que bajar la guardia al completo, podemos ir rebajando las medidas, estar más tranquilos, pensar que las cosas no son tan graves como eran pero no se ha terminado, no me gustaría que se mandara un mensaje equivocado".

Sira Repollés ha dicho que "estamos en periodos de transición y la incidencia se mira de otra manera, nos fijamos sobre todo en las capacidades asistenciales y cómo afecta la enfermedad a nuestro sistema asistencial, llevamos varias semanas en las que en las personas vulnerables y menores de 60 años están estancadas, ahora incluso estamos bajando un poco y estamos disminuyendo el número de pacientes que tenemos en UCI".

La consejera ha resumido que "se puede decir que estamos en una situación controlada en una situación estable a la baja y seguiremos vigilantes como no puede ser de otra manera".

Asimismo, ha apuntado que continúan abiertas todas las líneas para poder administrar las vacunas. "Se nota una cierta relajación, el interés por vacunar ha ido disminuyendo".