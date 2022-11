Testigos contradicen a la acusada de cortar la cabeza a su novio

Ella, por su parte, ha afirmado que tenían "cosas malas como cualquier matrimonio", pero que su relación era buena y ambos necesitaban "mucho amor" y se fueron "equilibrando". "Cuando Jesús se fue me quedé destrozada", ha dicho.

Entre otros, el primo del fallecido, quien denunció su desaparición en abril de 2019 ha descrito su relación como "fatal" y ha afirmado que Jesús Mari "no estaba a gusto" , mientras que otros amigos han descrito que se quejaba de ella o que tuvieron discusiones en público.

La amiga le ha acusado de "mentir" y ha negado haber entrado en su casa mientras ella no estaba, a pesar de que tenía llaves, haber accedido a su ordenador o tener algún interés sentimental en Jesús Mari.

La amiga ha relatado que Carmen Merino le entregó un paquete con, supuestamente, juguetes sexuales y lo guardó en un armario hasta que en esa fecha se "hartó" de tenerlo y decidió abrirlo , aunque la acusada le dijo en otra ocasión que no lo abriera "bajo ningún concepto".

En concreto, el primo ha dicho que le vio "raro" días antes de desparecer y que cuando pasó un mes sin verle estaba convencido de que "no le vería más".

Varios amigos de la víctima han señalado que se extrañaron por la forma en la que se ausentó, sin contestarles a las llamadas, lo cual han asegurado, "no era normal" en él porque se veían con frecuencia y han rechazado que los mensajes que recibieron fueran escritos por él.

También ha negado haber accedido al ordenador de la acusada el hermano de la víctima, quien ha afirmado que tenía "buena relación" con Jesús Mari, aunque Merino afirmó que no era así.

Durante el juicio, la acusada ha explicado que contrató a una persona para hacer "limpieza general" en su casa cuando desapareció Jesús Mari, por lo que tiró varias bolsas de basura con ropa, revistas o tierra de plantas.

La mujer a la que contrató para hacer esa limpieza ha señalado que cuando llegó a la casa había cinco bolsas, con tierra de las macetas según le dijo la acusada y que ella se encargó de tirarlas a la basura cerca de su casa.

Durante las pesquisas, se investigó la posibilidad de que esas bolsas pudieran contener el cuerpo de Jesús Mari, que no ha aparecido, aunque la limpiadora ha asegurado que no sabía qué había en el interior y que no vio sangre en la casa.