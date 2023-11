Todo para Cataluña, los demás, lo que quiera el señorito

Si hay que darle a Cataluña todo lo que pide -y pedirá-, los demás tendremos que ir en taparrabos por la vida. Si hicimos cuestaciones por la pobre Ucrania invadida por Putin y hasta rezábamos por ella en las misas y se recogían donativos por todas partes incluida la universidad pública que tiene la obligación de hacer ciencia, no doctrina, supongo que procede ahora un crowfunding para darle todo lo que podamos a Cataluña, deben andar allí con lo puesto –en ropa interior o en Meyba- para que pidan tanto. Es lógico, no se puede gastar tanto en hacer patria que eso no lo aguanta ni Cataluña con toda su riqueza.

Portadas de libros que trataron los privilegios que Cataluña ya tuvo con Franco.



Numerosos trabajos periodísticos han visto la luz con el tema de los privilegios de los que siempre ha gozado Cataluña. Si ahora quiere más, todo hay que decirlo, se debe a la insistencia y el esfuerzo de una zona de España que ha sabido adaptarse a las circunstancias y presionar para que unos y otros poderes le dieran un papel más destacado que a los demás españoles, lo que ocurre es que nadie le pone freno a ese creer que se lo merecen todo porque son quienes más valen y trabajan cuando los gobiernos vienen quitando a otras zonas de España para arrimarlo a Cataluña.

El historiador José María Zavala afirma : “Si hubo algún político que apoyó de manera eficaz a Franco, no sólo en Cataluña, sino en el resto de España, éste fue Francesc Cambó. Dirigente de la Lliga Regionalista, hombre de negocios y mecenas de las artes (su gran colección de arte antiguo la donó al Museo del Prado), estaba convencido de que sólo desde la política española Cataluña podía alcanzar más poder. Durante la República, fueron constantes sus enfrentamientos con la ERC de Marcià y Companys, a pesar de que era un claro defensor de la autonomía catalana”.

Todo o casi todo lo anterior fue desde la república en adelante, pero, ¿y en el siglo XXI? Desde el diario Público , Alejandro Torrús ha escrito : «Ahora, como en los años 40, los apellidos que continúan ejerciendo el poder económico y político en Catalunya son los Millet, los Cortina, los Carceller, los Mateu o los Trias, mientras que al conjunto de España son los De Oriol, López de Letona, De la Mora y Mon, Suárez o De Borbón, por poner algunos ejemplos». Son palabras del periodista Lluc Salellas, que publicó la obra El franquisme que no marxa [El franquismo que no se va] (Edicions Saldonar), un trabajo de investigación en el que analizó, entre otros puntos, las conexiones entre las grandes familias catalanas y el régimen de Franco”.

Torrús añadía otras palabras de Salellas: «Si estas familias hubieran tenido que rendir cuentas por su colaboración con el régimen franquista pues seguramente otro gallo hubiese cantado. Sus empresas no estarían tan bien vistas y, quizá, no hubiesen disfrutado de las subvenciones y adjudicaciones que han disfrutado durante la democracia». Pues bien, en eso que han llamado segunda transición, la encabezada por el PSOE de Sánchez, etc., nada de esto se ha tratado mientras que se procedía a la exhumación de franquistas, empezando por Franco. La izquierda se ha limitado a hacer lo más fácil y de camino está destrozando no ya la igualdad entre españoles -que no existía ni existe- sino que va a aumentar la desigualdad para ayudar a una comunidad autónoma que ha llegado a ser lo que es en buena medida con la ayuda del mismo franquismo al que tanto se proclama combatir. Significativo, ¿verdad?

De todas formas, lo que se ha consumado esta semana se veía llegar. Sobre todo desde comienzos del siglo XXI las quejas de Cataluña han sido constantes cuando argumentaba que ella era la que producía y los demás los subsidiados gracias a su trabajo y que se construían servicios con su dinero en otras partes de los que ella carecía. Al mismo tiempo, casi todas las comunidades autónomas protestaban cuando el gobierno de Rodríguez Zapatero permitía a la Generalitat un endeudamiento que al resto se le negaba. Todo era cuestión de tiempo para que se produjera la fisura que se ha abierto ahora y las condiciones objetivas le han favorecido a Cataluña para que el hecho se produzca. Qué va a pasar en el futuro y cómo se vuelve a una cierta armonía es un misterio y con Sánchez mucho más. Salvo sorpresas, comienza una nueva etapa en esta parte de la península ibérica a la que aún llamamos España, a secas.

Sólo hay algo que debe quedar bien claro: no se debe permitir la desmembración de España de ninguna manera. Si Cataluña produce, estas Navidades no sólo en Cataluña se va a comprar cava catalán sino en todas partes y los impuestos que generan las ventas no se pueden quedar en Cataluña solamente. Defendiendo la unidad de España estamos con Europa que es de verdad nuestra patria. Y, asimismo, estamos con la Constitución que es el fruto que le rinde homenaje -mejorable, pero algo es algo- a todos los que murieron por los dos bandos en la guerra civil. Respetar la Constitución y reformarla, si procede, pero según ella misma establece, es también un acto de memoria democrática. Romperla no, tiene detrás demasiada muerte y demasiada sangre como para tirarla sin más a la basura.

Vamos a ver lo que considera el señorito que se debe ejecutar y vamos a ver si en alguna ocasión se molesta en estudiar el resultado de las últimas elecciones, si los votos resultantes son tan abrumadores y claros como para hacer lo que dice que va a hacer. Y vamos a ver si Europa es de una vez Europa o la jaula de grillos, gritos y guerras que ha sido siempre.