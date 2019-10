Torra: «No se pueden permitir estos incidentes que estamos viendo»

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dicho este jueves que los incidentes violentos que se han registrado en los últimos días en Cataluña en el marco de las protestas por la sentencia sobre los líderes del 'procés' "no se pueden permitir".

"Esto se tiene que parar ahora mismo. No hay ninguna razón ni ninguna justificación para quemar coches ni para ningún otro acto vandálico", ha señalado en una declaración institucional en TV3 mientras en varias ciudades de Cataluña se están produciendo disturbios en las protestas por la sentencia del Tribunal Supremo contra los impulsores del 1-O, y después de tres noches de altercados.

Ante los distintos llamamientos al presidente catalán para que censurara la violencia, Torra ha hecho un llamamiento a la protesta "pacífica y cívica" y ha subrayado que "es normal y es bueno" que se proteste "por una sentencia injusta y absolutamente aberrante".

"El movimiento independentista no es ni ha sido violento. Siempre hemos condenado y condenamos la violencia. No se pueden permitir los incidentes que estamos viendo en las calles de nuestro país. Cuanto más masiva, mejor, pero siempre pacífica", ha recalcado.

El presidente catalán ha defendido que de esta forma, con las protestas pacíficas, quienes denuncian esta sentencia no perderán "la razón" y ha llamado a censurar a los "infiltrados" que emplean la violencia para deslegitimar las protestas.

"No podemos permitir que grupos de infiltrados y de provocadores perjudiquen la imagen de un movimiento de millones de catalanes que han salido siempre a la calle de manera firme pero serena. No hemos de caer en la trampa que nos ponen. No queremos provocaciones. No las toleraremos. No podemos aceptar que pocos que no nos representan rompan el camino que ha seguido desde hace muchos años el independentismo", ha proclamado.

En esta línea, Torra ha defendido que un "magnífico ejemplo" de esa forma son las 'Marchas por la libertad', impulsadas por ANC y Òmnium Cultural, iniciativa a la que el propio presidente del Govern se ha sumado asistiendo a una de sus columna que ha empezado en Girona.

"Y, sobre todo, nada ni nadie nos debe hacer perder la capacidad de avanzar. No lo permitiremos. El Primero de Octubre derrotamos al Estado sin destrozar nada. El independentismo construye, no destroza. No va contra nadie, va a favor de todos. Repito: serenidad, determinación, civismo, no violencia", ha concluido.